Шоколад ощутимо подорожает. Почему?

Своевременное объединение двух конкурентов

В немецкой компании Rübezahl, являющейся частью промышленной группы Rübezahl-Riegelein, крупнейшего в мире предприятия по выпуску фигурок из шоколада, производственный конвейер останавливается крайне редко. Шоколадные пасхальные зайцы начинают сходить с него уже в октябре! Ежегодно из экологически чистого какао тут изготавливается 75 миллионов статуэток для сладкоежек, пишет Deutsche Welle.

"Подготовку к рождественскому сезону мы бы завершили гораздо раньше, будь у нас достаточно сырья и материалов. В четвертом квартале нам пришлось бороться за поставки сухого молока, да и картон стал дефицитным и дорогим товаром", - сетует Клаус Черсовски, глава Rübezahl в третьем поколении. По его словам, сегодня достать какао-бобы не так просто, как раньше: урожаи были хорошие, а вот контейнеров для перевозки какао в Европу нет.

Как отмечает газета Handelsblatt, актуальные проблемы с глобальной логистикой отрицательно сказываются и на экспорте, на который приходится 40 процентов бизнеса немецкой промышленной группы. "Мы с трудом находим контейнеры для отправки наших "Санта-Клаусов" в Америку, а если и находим, то по заоблачным ценам", - сокрушается Петер Ригеляйн, глава подразделения Riegelein во втором поколении.

Предприниматель опасается, что из-за проблем с транспортом поставки новогодних шоколадных фигурок будут осуществляться с задержкой. И в случае, если такое произойдет, спрос на "Дедов Морозов" резко сократится - ведь после праздников они будут никому не нужны. Хорошо еще, что два некогда конкурировавших между собой производителя шоколада сегодня работают вместе - иначе преодолеть кризис, связанный с пандемией коронавируса, было бы куда сложнее, убежден Ригеляйн. "Благодаря нашему слиянию нам удается выдерживать конкуренцию на рынке и получать дефицитные материалы", - подчеркивает он.

Сладкоежкам придется шире раскрывать кошельки

Слияния средних семейных предприятий происходят в последнее время все чаще. Так, в 2019 году производители колбасных изделий Reinert и Kemper объединились в компанию The Family Butchers. Книжные магазины Thalia и Mayersche создали два года назад корпорацию под руководством Thalia, а год спустя в нее вошел и книжный магазин Osiander. Вместе они намерены успешнее противостоять гиганту в сфере электронной торговли - американской компании Amazon.