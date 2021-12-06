Шоколад ощутимо подорожает. Почему?
Пандемия коронавируса больно ударила по мировой экономике: из-за наступившего глобального логистического кризиса по всей планете нарушены цепочки поставок. Во многих регионах это обернулось дефицитом на продукцию повседневного спроса и повышением цен. Вот и крупнейшее в мире предприятие по выпуску шоколадных Дедов Морозов, созданное два года назад в результате слияния немецких компаний Rübezahl и Riegelein, в преддверии рождественских и новогодних праздников жалуется на недопоставки сырья, а также на проблемы с экспортом своих изделий, сообщает немецкая газета Tagesspiegel.