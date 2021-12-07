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В Ласнамяэ пропал 39-летний Алексей

Алексей. ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит содействия в поиске пропавшего в Ласнамяэ 39-летнего Алексея.

В полицию поступило сообщение, что 5 декабря вечером пропал 39-летний Алексей, который ушел из своего дома на улице Кивила и до настоящего момента не вернулся. Его местонахождение до сих пор неизвестно. Уходя из дома, Алексей не взял с собой мобильный телефон и другие личные вещи. Из-за состояния здоровья он может подвергнуть себя опасности.

Полицейские стали собирать информацию о местах, где может находиться Алексей, и проверять их. Также они связались с больницами, но туда пропавший не поступал.

Приметы Алексея: рост 175 см, среднее телосложение. У него темные волосы. Уходя из дома, на нем была синяя флисовая рубашка в клетку, темно-синие пижамные штаны и тапочки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Алексея, просят звонить по номеру 112.

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