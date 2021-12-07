В Ласнамяэ пропал 39-летний Алексей, он может ездить по Таллинне на автобусе

В полицию поступило сообщение, что 5 декабря вечером пропал 39-летний Алексей, который ушел из своего дома на улице Кивила и до настоящего момента не вернулся. Его местонахождение до сих пор неизвестно. Уходя из дома, Алексей не взял с собой мобильный телефон и другие личные вещи. Из-за состояния здоровья он может подвергнуть себя опасности.

Полицейские стали собирать информацию о местах, где может находиться Алексей, и проверять их. Также они связались с больницами, но туда пропавший не поступал.

Приметы Алексея: рост 175 см, среднее телосложение. У него темные волосы. Уходя из дома, на нем была синяя флисовая рубашка в клетку, тонкие темно-синие штаны и тапочки.

Одежда пропавшего. ФОТО: Politsei ja piirivalveamet

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Алексея, просят звонить по номеру 112.

Старший комиссар Ида-Харьюского полицейского участка Ирина Малышева сказала, что в ходе продолжавшихся сегодня обысков полиция получила несколько сообщений о том, что вчера Алексей был замечен передвигающимся по Таллинну на разных автобусах. «Например, видели, как он шел около автобусной остановки Пинна, а затем - как проезжал на автобуса недалеко от этой же остановки. К сожалению, до сих пор неизвестно, на какой остановке мужчина вышел и куда двинулся затем. Работа по сбору этой информации продолжается», - сказала она.

«Интерес мужчины к поездкам на автобусе подтвердила и его семья, которая рассказала, что иногда иногда он ездит на автобусе кругами до позднего вечера. Однако, поскольку на этот раз его одежда не подходит для нынешней морозной погоды, полиция по-прежнему просит всех, кто видел, как Алексей где-либо передвигается, при первой возможности сообщить об этом в Центр тревоги», - призвала Малышева.

По ее словам, на пропавшем лишь синяя флисовая кофта, легкие темно-синие брюки и серые тапочки. «Мужчина не взял из дома ни одного личной вещи и поэтому не может сам дать о себе знать», - сказала она.

По словам Малышевой, пропавший - скорее тихий, спокойный и нелюдимый. «Он может только назвать свое имя, а сказать свой домашний адрес не может, поэтому очень важно, чтобы, если кто-то его заметит, немедленно сообщили в полицию и оставались рядом с нуждающимся с помощи», - сказала Малышева.