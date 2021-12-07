С нового года повысится плата за место в домах попечения

Расценки также поднимутся по причине нынешней низкой зарплаты работников домов попечения.

"Зарплата попечителей требует пересмотра. Если посмотреть на ситуацию в системе здравоохранения, на то, что оплачивает государство, то там часовая оплата труда опекунов выше, чем большинство домов попечения могут позволить себе платить своим сотрудникам", - отметила руководитель дома попечения Ныо Эне Арус.

Сегодня зарплата опекуна составляет от 800 до 1000 евро брутто. Руководители домов по уходу отмечают, что при нынешних условиях найти рабочую силу для такой эмоционально и физически сложной работы практически невозможно.

"Руководители домов сошлись во мнении, что брутто зарплата в 1400-1500 евро могла бы решить проблему нехватки рабочей силы, но вы сами видите, как быстро у нас повышается средняя зарплата. Поэтому я осмелюсь сказать, что такое решение будет работать краткосрочный период. Я остаюсь при своем мнении, что единственный выход из положения - это привлечение иностранной рабочей силы", - сказал член правления Южно-Эстонского центра попечения Юло Туулик.