Погорельцам с улицы Котка предлагают бесплатную психологическую помощь
Во вторник утром движению автотранспорта в столичном районе Кристийне мешал пожар на улице Котка.
Во вторник утром движению автотранспорта в столичном районе Кристийне мешал пожар на улице Котка.
В 5:11 центр тревоги получил вызов в трехэтажный жилой дом на улице Котка, где была задымлена одна из квартир. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что дым идет от стены камина и огонь распространился на перекрытия и чердак.
В 5:47 пожар распространился еще на две квартиры, через 15 минут пламенем была охвачена также перегородка подъезда и третьего этажа, которую спасатели сразу же стали тушить.
В 6:25 была начата эвакуация дома. В 7:44 в заказанном на место автобусе были размещены 17 человек. К счастью, при пожаре никто из жильцов не пострадал.
Поскольку к чердаку, где находится самый большой очаг возгорания, отсутствует доступ изнутри, для тушения спасатели используют лестницы и подъемники. В настоящий момент работы по тушению продолжаются, к ним привлечены 12 спасательных команд из Кесклинна, Копли, Ласнамяэ, Лиллекюла, Кейла, Мууга и Нымме, а также добровольцы из Табасалу и Хюйру.
Движение на улице Котка было нарушено, его регулировала полиция.
Из-за распространяющегося дыма Спасательный департамент рекомендовал жителям Кристийне не открывать окна.
«Департамент социального страхования призывает всех, кто напрямую или косвенно пострадал сегодня в результате пожара на улице Котка, обратиться по телефону доверия 116 006 для получения бесплатной круглосуточной психологической помощи. Те, кто не может или не хочет звонить, могут пообщаться с консультантом на сайте www.palunabi.ee», - сказала советник по связям с общественностью Департамента социального страхования Кристин Раммус.
«Первичная психологическая помощь представляет собой оказание персональной и незамедлительной поддержки после травмирующего опыта для восстановления чувства безопасности, уменьшения последствий утраты и обеспечения силы и стойкости, чтобы справиться со всеми проблемами и продолжить жить. При необходимости мы поможем вам найти подходящего специалиста», - добавила она.