Фото ⟩ В Кристийне пожар мешает движению автотранспорта
Во вторник утром движению автотранспорта в столичном районе Кристийне мешает пожар на улице Котка.
Во вторник утром движению автотранспорта в столичном районе Кристийне мешает пожар на улице Котка.
В 5:11 центр тревоги получил вызов в трехэтажный жилой дом на улице Котка, где была задымлена одна из квартир. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что дым идет от стены камина и огонь распространился на перекрытия и чердак.
В 5:47 пожар распространился еще на две квартиры, через 15 минут пламенем была охвачена также перегородка подъезда и третьего этажа, которую спасатели сразу же стали тушить.
В 6:25 была начата эвакуация дома. В 7:44 в заказанном на место автобусе были размещены 17 человек. К счастью, при пожаре никто из жильцов не пострадал.
Поскольку к чердаку, где находится самый большой очаг возгорания, отсутствует доступ изнутри, для тушения спасатели используют лестницы и подъемники. В настоящий момент работы по тушению продолжаются, к ним привлечены 12 спасательных команд из Кесклинна, Копли, Ласнамяэ, Лиллекюла, Кейла, Мууга и Нымме, а также добровольцы из Табасалу и Хюйру.
Движение на улице Котка нарушено, его регулирует полиция.
Из-за распространяющегося дыма Спасательный департамент рекомендует жителям Кристийне держать окна закрытыми.