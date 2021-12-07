Цены на нефть снова начали расти
Цены на нефть на Нью-Йоркской и Лондонской биржах в понедельник отыграли часть падения, которое произошло на фоне опасений по поводу последствий распространения нового штамма коронавируса для мировой экономики.
Цены на нефть на Нью-Йоркской и Лондонской биржах в понедельник отыграли часть падения, которое произошло на фоне опасений по поводу последствий распространения нового штамма коронавируса для мировой экономики.
Фьючерсы торгуемой в Нью-Йорке нефти марки WTI подорожали на 4,9% до 69,49 долларов за баррель, пишет Rus.ERR.
Цены на нефть североморской марки Brent в Лондоне в понедельник выросли к закрытию торгов на 4,6% до 73,08 долларов за баррель.
Осенью котировки превышали 80 долларов за баррель.