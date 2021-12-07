«Уже несколько зим подряд на радость любителей спорта в Мустамяэ мы прокладываем в лесопарке Сютисте лыжню. Обилие снега на выходных вновь предоставило нам такую возможность, - рассказал старейшина района Мустамяэ Лаури Лаатс. - В прошлом году мы открыли туннель, соединяющий лесопарк Сютисте с Ныммеским лесом, так что все лыжники могут при желании продлить свой заезд в соседнюю часть города и обратно».

В лесопарке Сютисте проложена лыжня. ФОТО: Mustamäe Linnaosa Valitsus

В Мустамяэ удобнее всего начинать лыжный заезд со стороны улицы Тервизе (рядом со спортивным клубом Nord) или со стороны Эхитаяте-теэ (рядом со спортзалом ТТУ).

Парковка на автостоянке перед спортивным клубом Nord Cramo (ул. Тервизе, 21) бесплатна для всех лыжников. В здании работает кафе. А с 27 декабря здесь откроется прокат лыж, который будет работать с понедельника по пятницу 10:00 — 18:00 и с субботы по воскресенье 10:00 — 20:00.

Обслуживанием и уходом за лыжней Сютисте занимается Управа Мустамяэ.