Издевавшаяся, оскорблявшая и бившая детей в Лихуласком детском саду Кайе Раудкиви осуждена в уголовном порядке, но родителям не дает покоя вопрос: как все то, что записано в протоколах со слов свидетелей, могло так долго продолжаться, пишет Postimees.

Для подписчиков Для подписчиков

«Если обо всем этом знали уже давно, почему этим раньше не занимались? Почему оставалась директор, которая давно знала о существовании проблемы? Почему нужно было защищать этого учителя и недооценивать страдания детей?» - задал вопросы родитель, чей ребенок ходит в Лихулаский детский сад. Четких и однозначных ответов на них нет по сей день.

В конце марта шесть родителей поделились своей обеспокоенностью за детей, которые ходят в Лихулаский детский сад, со специалистом по защите детства Ляэнераннаской волостной управы. Источником проблем они назвали учителя Кайе Раудкиви и попросили оценить, подходит ли она для этой работы? Многие родители утверждали, что работающая в детском саду с 1988 года Раудкиви обращалась с детьми неподобающим образом и раньше, чем рассмотренный в ходе следствия период в два с половиной года.