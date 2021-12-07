Издевавшаяся, оскорблявшая и бившая детей в Лихуласком детском саду Кайе Раудкиви осуждена в уголовном порядке, но родителям не дает покоя вопрос: как все то, что записано в протоколах со слов свидетелей, могло так долго продолжаться, пишет Postimees.

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«Если обо всем этом знали уже давно, почему этим раньше не занимались? Почему оставалась директор, которая давно знала о существовании проблемы? Почему нужно было защищать этого учителя и недооценивать страдания детей?» - задал вопросы родитель, чей ребенок ходит в Лихулаский детский сад. Четких и однозначных ответов на них нет по сей день.