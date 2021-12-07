У шести жителей Эстонии выявлен омикрон-штамм

Среди новых заразившихся 344 человека не были вакцинированы, а 201 полностью прошел курс вакцинации.

По состоянию на утро 7 декабря в больницах находится 238 пациентов с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждаются 198 человек, из которых 155 человек (78,3%) не были вакцинированы, у 43 человек (21,7%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 22 новые истории болезни. Скончался один человек с коронавирусом, который не был вакцинирован: 79-летний мужчина.

За сутки ввели 4825 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 526 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 198 770 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 59,8%.

В Эстонии выявлено шесть человек с коронавирусом, в случае проб которых генотипирование указывает на омикрон-штамм. Пятеро прибыли из ЮАР и один из Дубая.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.