Полиция задержала иностранцев, ограбивших в Таллинне пункт обмена валюты

29 октября около 9.45 вместе с работником обменного пункта в помещение вошли двое мужчин, которые напали на приступавшую к работе женщину со спины, схватили деньги, до которых смогли дотянуться, и сбежали. Добычей грабителей стали 48 000 рублей и чуть больше 4000 евро.

Несмотря на то, что преступники были в масках, быстро убежали и использовали такси, их все же удалось вычислить. По словам руководителя службы борьбы с преступлениями против личности Пыхьяской префектуры Хиско Вареса, грабежом сразу начала заниматься вся следственная группа и вероятности избежать наказания у преступников практически не было.

Оба грабителя имеют грузинские паспорта и прибыли в Эстонию для работы. Одного из них полиция поймала через три недели после налета в Таллинне. Второму удалось сбежать из Эстонии, но на прошлой неделе его поймала полиция Голландии, и сейчас ожидается его выдача.

Прокуратура потребовала арестовать 29-летнего и 25-летнего мужчин на время предварительного следствия. 29-летний уже находится в Эстонии под стражей.

«Собранные доказательства показывают, что грабеж был спланирован и обдуман. Мотивом преступления стали деньги, поэтому люди без постоянного дохода могут продолжить совершать преступления», - сказала окружной прокурор Наталья Мийльвеэ, по словам которой краткосрочное нахождение иностранцев в Эстонии также является риском того, что они попытаются начать уклоняться от следствия.

Решение об аресте 25-летнего подозреваемого суд вынес заочно, сейчас прокуратура ждет его высылки из Голландии, чтобы продолжить с ним следственные действия в Эстонии.

По словам Вареса, такие случаи можно предотвращать в сотрудничестве с работодателями: «Если приехавшие по вашему приглашению иностранные работники не заняты активно той работой, ради которой они сюда приехали, сообщите нам об этом и мы вместе найдем решение до того, как они будут искать другие возможности для заработка, подвергая опасности жителей Эстонии».