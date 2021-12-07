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  • В залах обслуживания полиции не работают аппараты для фото и отпечатков пальцев

В залах обслуживания полиции не работают аппараты для фото и отпечатков пальцев

Департамент полиции и погранохраны ФОТО: Urmas Luik / Pärnu Postimees

По информации Департамента полиции и погранохраны из-за технического сбоя во вторник утром невозможно использовать дигитальные кабинки в залах обслуживания полиции.

Информацию о решении проблемы можно отслеживать на сайте полиции.

«Если ваши отпечатки пальцев и образец подписи еще действуют, вы можете сделать фотографию дома и подать ходатайство о замене документов в среде самообслуживания. Если отпечатки и образец подписи уже не действуют, но документы обязательно нужно заменить, то просим обращаться в бюро обслуживания. До того, как вы придете в бюро, перешлите свою фотографию с личными данными на адрес ppa@politsei.ee. Приносим извинения за неудобство», - сообщил Департамент полиции и погранохраны.

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