В залах обслуживания полиции не работают аппараты для фото и отпечатков пальцев

«Если ваши отпечатки пальцев и образец подписи еще действуют, вы можете сделать фотографию дома и подать ходатайство о замене документов в среде самообслуживания. Если отпечатки и образец подписи уже не действуют, но документы обязательно нужно заменить, то просим обращаться в бюро обслуживания. До того, как вы придете в бюро, перешлите свою фотографию с личными данными на адрес ppa@politsei.ee. Приносим извинения за неудобство», - сообщил Департамент полиции и погранохраны.