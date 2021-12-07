Сборная Эстонии по флорболу пробилась в четвертьфинал чемпионата мира
На проходящем в Хельсинки чемпионате мира по флорболу среди мужских команд сборная Эстонии пробилась в четвертьфинал.
На проходящем в Хельсинки чемпионате мира по флорболу среди мужских команд сборная Эстонии пробилась в четвертьфинал.
Во вторник в матче 1/8 финала она со счетом 5:3 (0:0, 2:2, 3:1) обыграла сборную Дании, пишет Rus.ERR.
У победителей отличились Артур Окружко, Оливер Сави, Танель Казенурм, Патрик Маркус и Патрик Карелиуссон.
В четвертьфинале сборная Эстонии сыграет со Швейцарией. Этот матч состоится в четверг.