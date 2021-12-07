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  • Сборная Эстонии по флорболу пробилась в четвертьфинал чемпионата мира

Сборная Эстонии по флорболу пробилась в четвертьфинал чемпионата мира

Сборная Эстонии по флорболу в матче против сборной Филиппин. ФОТО: Flickr/IFF

На проходящем в Хельсинки чемпионате мира по флорболу среди мужских команд сборная Эстонии пробилась в четвертьфинал.

Во вторник в матче 1/8 финала она со счетом 5:3 (0:0, 2:2, 3:1) обыграла сборную Дании, пишет Rus.ERR.

У победителей отличились Артур Окружко, Оливер Сави, Танель Казенурм, Патрик Маркус и Патрик Карелиуссон.

В четвертьфинале сборная Эстонии сыграет со Швейцарией. Этот матч состоится в четверг.

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