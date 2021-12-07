Осужденный за убийство Таранкова останется в тюрьме

Вопрос условно-досрочного освобождения 41-летнего Воробья рассматривался в суде 5 ноября, но тогда выяснилось, что Вируская окружная прокуратура и Государственная прокуратура по-разному смотрят на этот вопрос.

Вируская окружная прокуратура и тюрьма не поддержали освобождение Воробья, а по словам государственного прокурора Вахура Верте, направленного в суд из Госпрокуратуры, можно сделать вывод, что освобождение поддерживается.

«Поскольку прокуратура не пересекалась с осужденным после вступления приговора в силу, свою позицию по вопросу условно-досрочного освобождения высказывает окружная прокуратура, на территории работы которой находится тюрьма, в которой содержится заключенный. В любом случае, в вопросах УДО прокуратура опирается на оценку тюрьмы и соглашается с ней. В данном случае тюрьма не поддержала досрочное освобождение Юрия Воробья, а Вируская окружная прокуратура приняла оценку тюрьмы», - сказала пресс-секретарь окружной прокуратуры Кайри Кюнгас.

«Таким образом, согласно сложившейся практике, свое мнение сообщает окружная прокуратура, но в ситуации, когда есть прокурор, который знает личностные качества человека и который занимался расследованием этого дела, и у него есть право дать свою и независимую оценку в вопросе условно-досрочного освобождения», - признала Кюнгас.

Она отметила, что в данном случае расследовавший дело прокурор пришел к выводу, что тюрьма неверно трактует обстоятельства совершения преступления, не учтена практика Госсуда в вопросах условно-досрочного освобождения, а также уездного суда в отношении обвинения Воробья.

«Посчитав, что при принятии решения об освобождении или не освобождении у суда должен быть полный обзор обстоятельств, госпрокурор высказал на заседании свою точку зрения», - сказала Кюнгас.

Постановление уездного суда можно обжаловать в Тартуском окружном суде.

За убийство 63-летнего Таранкова Воробей получил наказание в виде девяти лет и шести месяцев лишения свободы, который был покрыт назначенным ему позже 10-летним сроком за торговлю фентанилом.

Время отбытия наказания считается с момента его задержания — 22 сентября 2016 года.

Согласно предъявленному Госпрокуратурой обвинению, 13 сентября 2016 года Воробей убил Таранкова в деревне Саунья Ляэнеского уезда в ходе возникшей ссоры. Воробей семь раз выстрелил Таранкову в тело и голову из незаконного пистолета CZ.

Центральная криминальная полиция задержала сына хорошего знакомого Николая Таранкова Юрия Воробья 22 сентября 2016 года сразу после похорон Таранкова. По решению суда он был арестован.

Таранкова считали лидером организованной преступности Эстонии и держателем общака с 1990-х годов.

В начале 2018 года Воробей и пять его подельников были осуждены за торговлю фентанилом.