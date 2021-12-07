BMW передала клиенту миллионный электрифицированный автомобиль

Ключи от кроссовера BMW iX xDrive40 покупателю вручил лично Питер Нота, член совета директоров BMW AG, курирующий клиентский сервис, бренды и продажи. В честь юбилея производитель добавил к автомобилю небольшой бонус: настенное зарядное устройство BMW Wallbox и кредиты для оплаты зарядки на станциях BMW Charging по всей Европе.

Сегодня электрическая линейка BMW Group включает в себя пять моделей: хэтчбек i3, лифтбек i4, кроссоверы iX3 и iX, а также MINI Cooper SE. Чтобы в следующем году удвоить продажи электрокаров, компания выведет на рынок седан i7 и батарейную версию X1. А в 2023-м на электротягу переведут «пятерку». Где-то к середине десятилетия будет представлен электрический MINI Countryman, а также Rolls-Royce Spectre — первая полностью электрическая модель британской марки.

По планам, к 2030 году каждый второй проданный BMW будет электрическим. MINI откажется от ДВС к началу следующего десятилетия. Rolls-Royce тоже. Все новые модели класса urban mobility мотоциклетного подразделения BMW Motorrad также будут полностью электрифицированы. Основная ставка делается на так называемые машины «Нового Класса» (Neue Klasse,) использующие гибкую архитектуру, оптимизированную под электрический привод и водородные топливные элементы.