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  • Из Эстонии вывезли контрабанду: золотые ювелирные украшения с бриллиантами на 400 тысяч евро

Из Эстонии вывезли контрабанду: золотые ювелирные украшения с бриллиантами на 400 тысяч евро

Jewellery branding, fashion gift and luxe shopping concept - Golden bracelets, earrings, rings, jewelery on gold water background, luxury glamour and holiday beauty design for jewelry brand ads ФОТО: Shutterstock

Восемь килограммов ювелирных изделий нашли в Ивангороде у автомобилиста, приехавшего из Эстонии. Об этом со ссылкой на ФТС России сообщила Fontanka.

Автомобиль Peugeot приехал на территорию МАПП «Ивангород» для въезда в Россию из Эстонии. Водитель заявил, что товаров, которые необходимо декларировать, он не везет. Таможенный контроль показал обратное.

Заглянув под пассажирское сиденье, сотрудники вынули свертки с браслетами, кольцами, серьгами, кулонами из золота с драгоценными камнями общим весом в восемь килограммов.

Всего насчитали 2078 украшений. Экспертиза подтвердила, что все они из золота 585-й пробы со вставками из бриллиантов стоимостью 34 млн рублей (406 000 евро). Возбуждено уголовное дело о контрабанде (статья 226.1 УК РФ).

«Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Расследование уголовного дела продолжается», — уточнили в пресс-службе.

Мероприятие провели сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России совместно с Шереметьевской и Северо-Западной оперативной таможнями, а также с погрануправлением ФСБ по Петербургу и Ленобласти.

Фотографии контрабанды можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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