Из Эстонии вывезли контрабанду: золотые ювелирные украшения с бриллиантами на 400 тысяч евро

Автомобиль Peugeot приехал на территорию МАПП «Ивангород» для въезда в Россию из Эстонии. Водитель заявил, что товаров, которые необходимо декларировать, он не везет. Таможенный контроль показал обратное.

Заглянув под пассажирское сиденье, сотрудники вынули свертки с браслетами, кольцами, серьгами, кулонами из золота с драгоценными камнями общим весом в восемь килограммов.

Всего насчитали 2078 украшений. Экспертиза подтвердила, что все они из золота 585-й пробы со вставками из бриллиантов стоимостью 34 млн рублей (406 000 евро). Возбуждено уголовное дело о контрабанде (статья 226.1 УК РФ).

«Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Расследование уголовного дела продолжается», — уточнили в пресс-службе.

Мероприятие провели сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России совместно с Шереметьевской и Северо-Западной оперативной таможнями, а также с погрануправлением ФСБ по Петербургу и Ленобласти.