Партии нового правительства Германии подписали коалиционное соглашение

Лидер либеральной СвДП Кристиан Линднер пояснил: "Сейчас начинается время действий". Сопредседательница "зеленых" Анналена Бербок заявила о коалиционном договоре, "соответствующем действительности, соответствующем социальной реальности". Затем свои подписи под соглашением поставили по пять представителей от СДПГ и "зеленых" и три представителя СвДП.

Партия "Союз-90"/"зеленые" накануне дала согласие на вступление в коалицию с социал-демократами и либералами. В выходные аналогичные решения были приняты на чрезвычайных партийных съездах СвДП и СДПГ. Ожидается, что 8 декабря бундестаг изберет Шольца новым канцлером и новый кабинет министров ФРГ будет приведен к присяге. Уже официально озвучены имена всех кандидатов на министерские посты в будущем правительстве, которое по политическим цветам трех партий называют "светофором". Линднер получил один из главных постов в новом кабинете, он возглавит министерство финансов. Бербок станет министром иностранных дел, а второй сопредседатель "зеленых" Роберт Хабек возглавит министерство экономики и защиты климата, а также займет пост вице-канцлера.

Три партии представили 177-страничное коалиционное соглашение 24 ноября. Будущее правительство планирует увеличить государственные инвестиции в зеленые технологии и цифровизацию, а также c 2023 года вернуться к стратегии, известной как "черный ноль" (schwarze Null), при которой запланированные расходы финансируются не за счет новых кредитов, а исключительно посредством бюджетных доходов. Кроме того, новая коалиция намерена предоставить безвизовый въезд в ФРГ для россиян моложе 25 лет, упростить получение двойного гражданства и процедуру получения убежища, а также вида на жительство.