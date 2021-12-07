Партии нового правительства Германии подписали коалиционное соглашение
"Это утро должно стать началом нашего пути к новому правительству", - этими словами кандидат в канцлеры Германии от социал-демократов Олаф Шольц открыл церемонию подписания коалиционного соглашения Социал-демократической партии Германии (СДПГ), партии "Союз-90"/"зеленые" и Свободной демократической партии (СвДП). Выступая в музее "Футуриум" в Берлине во вторник, 7 декабря, Шольц заявил, что изначально все усилия новой коалиции потребуется направить на борьбу с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, пишет Deutsche Welle.