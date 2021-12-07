Самолет с четырьмя сотнями мигрантов на борту вылетел из Минска в Ирак

"В 14.07 Boeing 747-400 Iraqi Airways вылетел из Национального аэропорта Минск в Эрбиль",- говорится в телеграм-канале аэропорта.

Там уточняется, что на рейс Минск-Эрбиль было зарегистрировано 417 пассажиров (415 взрослых и 2 ребенка до двух лет).

Как сообщалось, в этом году через границу с Белоруссией в Литву, Латвию и Польшу попали несколько тысяч мигрантов, преимущественно из Ирака. В Литве и Польше из-за кризиса с мигрантами ввели на границе чрезвычайное положение, начали возводить заграждения из колючей проволоки, усиливать охрану границы для пресечения потоков нелегалов с территории Белоруссии.

Ситуация на границе Белоруссии и Польши осложнилась 8 ноября, когда к границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе. Сейчас мигранты, преимущественно из Ирака и других арабских стран, находятся на белорусско-польской границе в ожидании решения польских и немецких властей о возможности переехать им в страны ЕС.