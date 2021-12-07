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СМИ: Литва вернулась в таможенные системы Китая

Грузовые контейнеры. ФОТО: STR

Президент Литовской конфедерации промышленников сообщил, что во вторник утром Литва появилась в таможенных системах Китая и несколько компаний страны смогли выслать свои грузы в Китай.

Однако стало известно о новых средствах давления Китая на литовский бизнес, сказал порталу 15min.lt Видмантас Янулявичюс.

По его словам, замечено, что ограничивается экспорт китайских товаров из портов Китая в Литву. Одно предприятие, ожидавшее груза месяц, услышало, что по политическим причинам его груз переносится в конец очереди. Кроме того, Китай пытается оказывать давление на Литву через предприятия других стран.

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