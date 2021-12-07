СМИ: Литва вернулась в таможенные системы Китая

По его словам, замечено, что ограничивается экспорт китайских товаров из портов Китая в Литву. Одно предприятие, ожидавшее груза месяц, услышало, что по политическим причинам его груз переносится в конец очереди. Кроме того, Китай пытается оказывать давление на Литву через предприятия других стран.