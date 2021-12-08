Преснецов: есть такой план – добить русские школы
Мы живем в эпоху громких лозунгов, радужных обещаний и наполеоновских планов. Ярким примером служит разработанный министерством образования и науки план действий, согласно которому к 2035 году во всех финансируемых государством общеобразовательных школах Эстонии обучение будет вестись на эстонском языке. И тут мне придется сейчас честно признаться: я – директор одной из крупнейших русских школ страны – этого плана еще в глаза не видел. Более того, никто его со мной даже не пытался обсуждать.