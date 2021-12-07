В Москве антимасочник открыл по людям стрельбу: двое погибли

Источник "Интерфакса" сообщил, что в МФЦ "Рязанский" пришел мужчина с пистолетом, который отказался надевать маску. Охранник попробовал выпроводить его, и тогда мужчина начал стрелять. Нападавшего задержали, оказалось, что это 45-летний москвич.