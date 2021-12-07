В Москве антимасочник открыл по людям стрельбу: двое погибли
Два человека погибли и трое пострадали в результате стрельбы в московском МФЦ "Рязанский" (многофункциональный центр), сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Два человека погибли и трое пострадали в результате стрельбы в московском МФЦ "Рязанский" (многофункциональный центр), сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Источник "Интерфакса" сообщил, что в МФЦ "Рязанский" пришел мужчина с пистолетом, который отказался надевать маску. Охранник попробовал выпроводить его, и тогда мужчина начал стрелять. Нападавшего задержали, оказалось, что это 45-летний москвич.
"В МФЦ "Рязанский" произошла трагедия. В результате стрельбы неизвестного погибли два человека, трое пострадали. Убийцу задержали. Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым", - заявил мэр Москвы.
Информацию о задержании стрелявшего сотрудником подразделения по вопросам миграции подтвердила официальный представитель МВД России Ирина Волк.