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В Москве антимасочник открыл по людям стрельбу: двое погибли

Пистолет. Иллюстративное фото. ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Два человека погибли и трое пострадали в результате стрельбы в московском МФЦ "Рязанский" (многофункциональный центр), сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Источник "Интерфакса" сообщил, что в МФЦ "Рязанский" пришел мужчина с пистолетом, который отказался надевать маску. Охранник попробовал выпроводить его, и тогда мужчина начал стрелять. Нападавшего задержали, оказалось, что это 45-летний москвич.

"В МФЦ "Рязанский" произошла трагедия. В результате стрельбы неизвестного погибли два человека, трое пострадали. Убийцу задержали. Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым", - заявил мэр Москвы.

Информацию о задержании стрелявшего сотрудником подразделения по вопросам миграции подтвердила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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