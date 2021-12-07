Peugeot объявил об отказе от автомобилей с ДВС в Европе

Как сообщает Automotive News, французская марка откажется от выпуска и продаж автомобилей с ДВС в Европе в 2030 году. При этом в других странах, где присутствует Peugeot и которые пока не готовы к массовому распространению электрокаров, по-прежнему можно будет купить машину с мотором на бензине — к таковым, например, относится и Россия, пишет Motor.

«По мере того, как Peugeot переходит на новые платформы Stellantis, мы будем выводить из европейской линейки автомобили с двигателями внутреннего сгорания, — заявила в интервью изданию глава французской марки Линда Джексон. — Однако на других рынках машины с ДВС останутся». Ранее с подобным заявлением выступило и руководство других марок, входящих в состав концерна Stellantis, а именно DS, Alfa Romeo и Opel.

Раньше всех свою модельную линейку электрифицирует DS: у премиум-бренда Citroen не останется машин с обычными двигателями уже к 2026 году. Следом, в 2027-м, от автомобилей на бензине откажется Alfa Romeo, а еще год спустя, в 2028-м, к ним присоединится Opel.

Что же касается Peugeot, то пока в легковой гамме марки всего два электрокара: это «зеленые» версии моделей 208 и 2008. На 2023 год запланирована премьера третьего батарейного автомобиля — хэтчбека 308.