Peugeot объявил об отказе от автомобилей с ДВС в Европе
Peugeot следом за другими автопроизводителями готовится к полной электрификации модельного ряда, однако пока этот план распространяется только на европейский рынок.
Peugeot следом за другими автопроизводителями готовится к полной электрификации модельного ряда, однако пока этот план распространяется только на европейский рынок.
Как сообщает Automotive News, французская марка откажется от выпуска и продаж автомобилей с ДВС в Европе в 2030 году. При этом в других странах, где присутствует Peugeot и которые пока не готовы к массовому распространению электрокаров, по-прежнему можно будет купить машину с мотором на бензине — к таковым, например, относится и Россия, пишет Motor.
«По мере того, как Peugeot переходит на новые платформы Stellantis, мы будем выводить из европейской линейки автомобили с двигателями внутреннего сгорания, — заявила в интервью изданию глава французской марки Линда Джексон. — Однако на других рынках машины с ДВС останутся». Ранее с подобным заявлением выступило и руководство других марок, входящих в состав концерна Stellantis, а именно DS, Alfa Romeo и Opel.
Раньше всех свою модельную линейку электрифицирует DS: у премиум-бренда Citroen не останется машин с обычными двигателями уже к 2026 году. Следом, в 2027-м, от автомобилей на бензине откажется Alfa Romeo, а еще год спустя, в 2028-м, к ним присоединится Opel.
Что же касается Peugeot, то пока в легковой гамме марки всего два электрокара: это «зеленые» версии моделей 208 и 2008. На 2023 год запланирована премьера третьего батарейного автомобиля — хэтчбека 308.
В России электрокары Peugeot не представлены. Актуальная модельная линейка для нашей страны включает кроссоверы 2008, 3008 и 5008, а также седан 408 и коммерческие автомобили. По данным АЕБ, за январь-ноябрь дилеры марки реализовали 7685 новых машин, что на 102 процента больше, чем за тот же период 2020 года.