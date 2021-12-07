Новый проект: слон разбудит вас радостным кличем!
В лесу Вескиметса строят два уютных многоквартирных дома, основной акцент в которых будет на больших семейных квартирах.
В лесу Вескиметса строят два уютных многоквартирных дома, основной акцент в которых будет на больших семейных квартирах.
В лесу, расположенном между Таллиннским зоопарком и Кадака-теэ, по адресу Вескилисе, 7 и 9 будет в общей сложности 62 новых квартиры. Многие из них – просторные четырех- и пятикомнатные семейные квартиры площадью до 105 м², в планировке которых учтены пожелания как взрослых, так и самых маленьких жителей. Также здесь будут и более компактные квартиры, прекрасно подходящие для молодежи, начинающей самостоятельную жизнь, и для небольших семей.
Тихий район, свежий воздух и возможность отправить детей поиграть во двор, засаженный мягкой травой, босиком прямо с террасы, – мечта всех родителей. Однако подобное расположение совсем не означает полной изоляции – все необходимое будет располагаться поблизости, как и должно быть в таком городе, как Таллинн.
И если вдруг, совершенно неожиданно, однажды утром вас разбудит радостный клич африканского слона, не удивляйтесь: слоновник Таллиннского ZOO находится всего лишь в паре сотен метров от вашего дома!
Дома будут сданы осенью 2022 года.
Проект: Айгар Рохт, Arhitektibüroo Korrus
Застройщик: Favorte
Строитель: Mitt&Perlebach