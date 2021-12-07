Новый проект: слон разбудит вас радостным кличем!

В лесу, расположенном между Таллиннским зоопарком и Кадака-теэ, по адресу Вескилисе, 7 и 9 будет в общей сложности 62 новых квартиры. Многие из них – просторные четырех- и пятикомнатные семейные квартиры площадью до 105 м², в планировке которых учтены пожелания как взрослых, так и самых маленьких жителей. Также здесь будут и более компактные квартиры, прекрасно подходящие для молодежи, начинающей самостоятельную жизнь, и для небольших семей.