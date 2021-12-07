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Новый проект: слон разбудит вас радостным кличем!

ФОТО: Favorte

В лесу Вескиметса строят два уютных многоквартирных дома, основной акцент в которых будет на больших семейных квартирах.

В лесу, расположенном между Таллиннским зоопарком и Кадака-теэ, по адресу Вескилисе, 7 и 9 будет в общей сложности  62 новых квартиры. Многие из них – просторные четырех- и пятикомнатные семейные квартиры площадью до 105 м², в планировке которых учтены пожелания как взрослых, так и самых маленьких жителей. Также здесь будут и более компактные квартиры, прекрасно подходящие для молодежи, начинающей самостоятельную жизнь, и для небольших семей.

ФОТО: Favorte

Тихий район, свежий воздух и возможность отправить детей поиграть во двор, засаженный мягкой травой, босиком прямо с террасы, – мечта всех родителей. Однако подобное расположение совсем не означает полной изоляции – все необходимое будет располагаться поблизости, как и должно быть в таком городе, как Таллинн.

И если вдруг, совершенно неожиданно, однажды утром вас разбудит радостный клич африканского слона, не удивляйтесь: слоновник Таллиннского ZOO находится всего лишь в паре сотен метров от вашего дома!

Дома будут сданы осенью 2022 года.

Проект: Айгар Рохт, Arhitektibüroo Korrus

Застройщик: Favorte

Строитель: Mitt&Perlebach

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