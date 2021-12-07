В Тоомпарке пройдет открытие аллеи светящихся дубов

«Световые инсталляции в виде дубов, посвященные столетию Эстонской Республики, ранее находились во всех районах города, а в прошлом году были привезены в Тоомпарк в знак единства Таллинна. В четверг вечером стоит всей семьей прийти к пруду Шнелли, чтобы проникнутся рождественской атмосферой. В этот вечер пройдет торжественное открытие дубовой аллеи, во время которого прозвучит красивая музыка и найдется место для мистической огненной магии. Если надеть теплую одежду и зимние сапоги, то даже морозная погода не будет помехой. Поэтому ждем всех!» - сказала Моника Хауканымм.

Зажжение огней пройдет под аккомпанемент ансамбля CAMPANELLI и их магически звучащих колокольчиков. Захватывающее мистическое огненное представление покажет театр огня Zerkala. В конце представления зрителей ждет согревающий душу сюрприз. Пришедшим на место также предложат небольшое сладкое угощение и горячий напиток. Лучше всего за происходящим наблюдать внизу у пруда, так как именно тут пройдет как музыкальное выступление, так и огненное шоу и открывается красивый вид на иллюминированные дубы.