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  • Полиция нечаянно обнародовала э-мейлы адресатов письма

Человеческая ошибка ⟩ Полиция нечаянно обнародовала э-мейлы адресатов письма

Из-за человеческой ошибки получатели письма могли увидеть э-мейлы других адресатов. ФОТО: Ekraanitõmmis

Сегодня Департамент полиции и погранохраны (PPA) разослал э-мейл, в котором были видны адреса электронной почты всех получателей, пишет Postimees.

«PPA разослал людям, которые забронировали на сегодня время для подачи документов, уведомление о том, что из-за технического сбоя невозможно было использовать цифровые киоски в центрах обслуживания, но из-за человеческой ошибки получатели могли увидеть адреса электронной почты других людей», - сказал пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристьян Лукк.

Получателям стали известны только адреса электронной почты, не все из которых могут быть идентифицированы.

«Мы извинились перед получателями письма и сделали выводы из случившегося, чтобы подобная ошибка больше не повторилась», - сказал Лукк.

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