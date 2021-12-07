Человеческая ошибка ⟩ Полиция нечаянно обнародовала э-мейлы адресатов письма
Сегодня Департамент полиции и погранохраны (PPA) разослал э-мейл, в котором были видны адреса электронной почты всех получателей, пишет Postimees.
Сегодня Департамент полиции и погранохраны (PPA) разослал э-мейл, в котором были видны адреса электронной почты всех получателей, пишет Postimees.
«PPA разослал людям, которые забронировали на сегодня время для подачи документов, уведомление о том, что из-за технического сбоя невозможно было использовать цифровые киоски в центрах обслуживания, но из-за человеческой ошибки получатели могли увидеть адреса электронной почты других людей», - сказал пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристьян Лукк.
Получателям стали известны только адреса электронной почты, не все из которых могут быть идентифицированы.
«Мы извинились перед получателями письма и сделали выводы из случившегося, чтобы подобная ошибка больше не повторилась», - сказал Лукк.