Человеческая ошибка ⟩ Полиция нечаянно обнародовала э-мейлы адресатов письма

«PPA разослал людям, которые забронировали на сегодня время для подачи документов, уведомление о том, что из-за технического сбоя невозможно было использовать цифровые киоски в центрах обслуживания, но из-за человеческой ошибки получатели могли увидеть адреса электронной почты других людей», - сказал пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристьян Лукк.