Вт, 7.12.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • Экономика
  • Страны Балтии обсуждают возможность увеличения поставок российской электроэнергии на свои рынки
1

Страны Балтии обсуждают возможность увеличения поставок российской электроэнергии на свои рынки

Фото иллюстративное. ФОТО: Tairo Lutter

Страны Балтии рассматривают возможность предоставления более широкого доступа электроэнергии из России и Беларуси на свои рынки, пишет Rus.ERR.

По словам представителя Elering, соглашение может быть достигнуто в ближайшие дни, но точную дату он не назвал.

И Айн Кёстер, и вице-канцлер по вопросам энергетики Министерства экономики и коммуникаций Тимо Татар подчеркнули, что даже если поставки российской электроэнергии на эстонский рынок будут увеличены, это не будет означать падения цен.

"Одно дело - предоставление коммерческой мощности доступа на границу, то есть, открытие крана. Но последуют ли за этим реальные поставки российского электричества, это уже другой вопрос. Это определенно не то решение, которое могло бы значительно снизить цены", - сказал Татар.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back