Страны Балтии обсуждают возможность увеличения поставок российской электроэнергии на свои рынки

По словам представителя Elering, соглашение может быть достигнуто в ближайшие дни, но точную дату он не назвал.

И Айн Кёстер, и вице-канцлер по вопросам энергетики Министерства экономики и коммуникаций Тимо Татар подчеркнули, что даже если поставки российской электроэнергии на эстонский рынок будут увеличены, это не будет означать падения цен.