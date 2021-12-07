Страны Балтии обсуждают возможность увеличения поставок российской электроэнергии на свои рынки
Страны Балтии рассматривают возможность предоставления более широкого доступа электроэнергии из России и Беларуси на свои рынки, пишет Rus.ERR.
Страны Балтии рассматривают возможность предоставления более широкого доступа электроэнергии из России и Беларуси на свои рынки, пишет Rus.ERR.
По словам представителя Elering, соглашение может быть достигнуто в ближайшие дни, но точную дату он не назвал.
И Айн Кёстер, и вице-канцлер по вопросам энергетики Министерства экономики и коммуникаций Тимо Татар подчеркнули, что даже если поставки российской электроэнергии на эстонский рынок будут увеличены, это не будет означать падения цен.
"Одно дело - предоставление коммерческой мощности доступа на границу, то есть, открытие крана. Но последуют ли за этим реальные поставки российского электричества, это уже другой вопрос. Это определенно не то решение, которое могло бы значительно снизить цены", - сказал Татар.