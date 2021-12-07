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Начался видеосаммит Байдена и Путина

Джо Байден и Владимир Путин. ФОТО: Mandel Ngan

Начался видеосаммит президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина, пишет Rus.TVNET.

Такой формат США и Россия используют впервые. Путин находится в своей резиденции в Сочи, а Байден - в Белом доме в Вашингтоне.

Переговоры закрыты для прессы. Согласно распространенной ранее информации, главным вопросом будут ситуация в Украине и расширение НАТО на восток.

Видеосаммит Байдена и Путина. (Photo by Mikhail METZEL / SPUTNIK / AFP) ФОТО: Mikhail Metzel

И Байден, и Путин за несколько дней до переговоров предельно четко обозначили свои цели. Но пока эти позиции выглядят скорее как диаметрально противоположные.

Президент России 1 декабря на церемонии вручения верительных грамот послам в Кремле заявил: "Перед нашей дипломатией сейчас стоит первоочередная задача - добиваться предоставления сильных, надежных и долгосрочных гарантий безопасности. В диалоге с США и их союзниками будем настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости от территории России".

Президент Байден, в свою очередь, на брифинге 3 декабря дал понять, что прорабатывает целый список шагов и мер, которые сделают для России вторжение в соседнюю страну слишком дорогим. "Я постоянно поддерживаю контакт с нашими союзниками в Европе, с украинцами. Сейчас я составляю то, что, как я полагаю, станет самым всеобъемлющим и значимым набором инициатив, направленных на то, чтобы сделать для Путина очень трудным то, что он, как опасаются люди, может сделать", - сказал он.

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