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  • В Эстонии проституцией занимаются несколько сотен человек

В Эстонии проституцией занимаются несколько сотен человек

Проститутка. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

Ведущий следователь криминального бюро Пыхьяской префектуры Ардо Ранне сказал в интервью радио Kuku, что в последнее время в Эстонии задержано много граждан зарубежных государств, которые оказывают здесь сексуальные услуги, пишет Postimees.

Ведущий следователь криминального бюро Пыхьяской префектуры Ардо Ранне рассказал, что если полиция получает сообщение с информацией об оказании платных сексуальных услуг, первое, что нужно сделать, это выяснить, может ли это быть связано с торговлей людьми. Он сказал, что в каждой такой истории разные детали, а общих черт мало. «Поскольку сегодня граница открыта для всех, не исключено, что иностранные поставщики или посредники сексуальных услуг также переезжают сюда по собственной инициативе, снимают квартиру и начинают действовать», - сказал Ранне.

Он пояснил, что на рынке сексуальной торговли полиция в первую очередь ищет жертв торговли людьми - людей, в отношении которых совершено преступление. «Предоставление платных сексуальных услуг в Эстонии не является преступлением, это, скорее, вопрос этики и морали. Наказуемо сводничество, подстрекательство к проституции и торговля людьми», - добавил он.

Ранне сказал, что если рассматривать предоставление платных сексуальных услуг как часть организованной преступности, то до сих пор были пойманы преступники, в основном из Восточной Европы. В недавних случаях также фигурировали персонажи из Южной Америки и Южной Европы. По словам Ранне, полиция расследует, связаны ли эти дела с организованной преступностью.

Однако, по словам Ранне, ситуация значительно улучшилась по сравнению с 1990-ми годами: «На данный момент больше нет больших борделей, есть лишь несколько квартир или массажных салонов, в отношении которых есть основания полагать, что там занимаются не совсем тем, что рекламируется публично».

Он добавил, что проституцией занимаются приблизительно от 300 до 500 человек, а в 90-х этот показатель составлял от 12 до 14 тысяч.

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