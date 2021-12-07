Таллинн чествовал лучших работников здравоохранения
Таллиннская городская управа и Департамент социальных дел и здравоохранения чествовали сегодня в столичной Ратуше лучших работников здравоохранения 2021 года.
Таллиннская городская управа и Департамент социальных дел и здравоохранения чествовали сегодня в столичной Ратуше лучших работников здравоохранения 2021 года.
«Уже на протяжении почти двух лет общество живет в условиях коронакризиса. Это особенно отражается на системе здравоохранения, которая столкнулась с беспрецедентными вызовами. Врачи и медсестры порой работали на грани человеческих возможностей, заботясь о нуждающихся в помощи людях и спасая жизни. Но, несмотря ни на что, они смогли остаться чуткими, отзывчивыми и дружелюбными, продолжая выполнять свою работу с полной самоотдачей, – отметила вице-мэр Таллинна Бетина Бешкина. – Но в помощи нуждаются и люди с другими недомоганиями. Выражаю искреннюю благодарность и глубокое почтение всем работникам здравоохранения – как тем, кто стоял на передовой борьбы с коронавирусом, так и тем, кто выполнял свою привычную работу во благо здоровья пациентов».
В этом году к награде представлены 17 работников сферы здравоохранения – помимо профессионализма, были также высоко оценены их человеческие качества. Отмечены заслуги врачей и медицинских сестер, проявивших добросовестность, отзывчивость и чувство эмпатии. Не менее важными являются их профессиональные знания, постоянное саморазвитие и готовность к открытиям, а также вклад в становление нового поколения медицинского персонала. Был также отмечен неоценимый вклад работников здравоохранения в обуздание пандемии коронавирусной инфекции – в больнице, в центре семейных врачей и на прочих уровнях. Высокую оценку получило их умение подарить нуждающимся в помощи людям поддержку и чувство безопасности даже в самые тяжелые моменты.
Благодарственной грамоты за выдающуюся работу в сфере здравоохранения удостоены: Эре Васли и Виктория Сургай (SA Tallinna Lastehaigla), Наиля Идрисова и Кай Лаутер (SA Tallinna Hambakliinik), Хелью-Реэт Сепп и Пирет Клеэманн (SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla), Владимир Борисов и Зоя Петерманн (AS Lääne-Tallinna Keskhaigla), Ильми Рейнмаа и Анналийза Круутманн (AS Ida-Tallinna Keskhaigla), Эльмира Мамедова и Наталия Познер (OÜ Tallinna Perearstikeskus), Жанна Абель (Tallinna Kiirabi), Терье Салу (OÜ Koduõde), Трийн Перксон (Jürgenson Perearstikeskus), Светлана Лорви-Талисайнен (SA Tallinna Koolitervishoid) и Анни Ханст (Kivimäe Perearstikeskus).
На торжественном приеме выступили вокалисты Яаника Силламаа и Каарель Орумяги (фортепиано – Лаури Лехтсаар).