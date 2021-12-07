Таллинн чествовал лучших работников здравоохранения

«Уже на протяжении почти двух лет общество живет в условиях коронакризиса. Это особенно отражается на системе здравоохранения, которая столкнулась с беспрецедентными вызовами. Врачи и медсестры порой работали на грани человеческих возможностей, заботясь о нуждающихся в помощи людях и спасая жизни. Но, несмотря ни на что, они смогли остаться чуткими, отзывчивыми и дружелюбными, продолжая выполнять свою работу с полной самоотдачей, – отметила вице-мэр Таллинна Бетина Бешкина. – Но в помощи нуждаются и люди с другими недомоганиями. Выражаю искреннюю благодарность и глубокое почтение всем работникам здравоохранения – как тем, кто стоял на передовой борьбы с коронавирусом, так и тем, кто выполнял свою привычную работу во благо здоровья пациентов».