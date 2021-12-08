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Тренера по борьбе Арви Аавика связывают с домогательствами

Вчера Эстонский союз борьбы решил не продлевать договор с тренером сборной девушек до 20 лет по борьбе Арви Аавиком (в центре). ФОТО: Elmo Riig/Sakala

Главного тренера сборной женщин до 20 лет по борьбе Арви Аавика подозревают в ненадлежащем поведении в отношении девушек, которых он тренирует, пишет Postimees.

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Во вторник вокруг тренера с большим стажем Арви Аавика разгорелся скандал. Его обвиняют в домогательствах к тренируемым им девочкам. Eesti Ekspress написал, что у Аавика имеется привычка целовать и обнимать учениц, одной из них он клал руки на попу и неоднократно интересовался, потеряла ли девушка девственность.

Фотографии, сделанные осенью на открытии борцовского клуба, попали и в частные галереи. В числе прочего, на фото видно, как Аавик обнимает одну из своих подопечных. Родители девочки, с которыми связался Postimees, отрицали ненадлежащих отношений между тренером и дочерью. Но в тот же день родители наняли адвоката Роберта Сарва.

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