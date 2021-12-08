Во время пиковых нагрузок энергетики работают сверхурочно, часть сокращенных зовут обратно

Ночь на вторник была самой холодной за эту зиму в Эстонии, а электричество - самым дорогим за всю историю - до 1000 евро за мегаватт-час. На Эстонской и Балтийской электростанциях под Нарвой запустили все имеющиеся мощности, но потребление энергии в Эстонии сейчас в полтора раза выше производства. Выход станций на полную мощность потребовал больше рабочих рук, но он - временный, поэтому работников нанимают по временным трудовым договорам, на которые согласны не все.