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  • Во время пиковых нагрузок энергетики работают сверхурочно, часть сокращенных зовут обратно

Во время пиковых нагрузок энергетики работают сверхурочно, часть сокращенных зовут обратно

Балтийская электростанция. ФОТО: Илья Смирнов

Ночь на вторник была самой холодной за эту зиму в Эстонии, а электричество - самым дорогим за всю историю - до 1000 евро за мегаватт-час. На Эстонской и Балтийской электростанциях под Нарвой запустили все имеющиеся мощности, но потребление энергии в Эстонии сейчас в полтора раза выше производства. Выход станций на полную мощность потребовал больше рабочих рук, но он - временный, поэтому работников нанимают по временным трудовым договорам, на которые согласны не все.

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Во вторник электростанции Enefit Power работали с суммарной мощностью порядка 900 мегаватт. По данным биржи электроэнергии Nord Pool потребление в этот день составляло от 1000 МВт ночью до примерно 1400 МВт днем.

Выработка электроэнергии на Нарвских электростанциях в течение года очень сильно колеблется в зависимости от рыночных цен на электроэнергию, которые, в свою очередь, меняются из-за удорожания квот и при изменении погоды. Но нельзя зимой просто “включить” квалифицированных работников, которые были не нужны летом.

По данным профсоюза, многие ранее сокращенные энергетики не хотят возвращаться на электростанции, поскольку их зовут временно - весной биржевые цены на электричество снова упадут, и три электростанции под Нарвой снова уменьшат выработку энергии.

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