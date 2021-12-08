За сутки в Эстонии прибавилось 469 зараженных, скончались 10 человек

Среди новых заразившихся 292 человек не были вакцинированы, а 177 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 8 декабря в больницах находится 238 пациентов с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждаются 191 человека, из которых 149 человек (78%) не были вакцинированы, у 42 человек (22%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 38 новых историй болезни. Скончались десять человек с коронавирусом, они не были привиты: мужчина 66 лет, мужчина 68 лет, мужчина 74 лет, три женщины 75 лет, мужчина 81 года, мужчина 82 лет, мужчина 87-летний мужчина и 88-летний мужчина.

За сутки ввели 6405 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 515 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 203 438 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 59,9%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.