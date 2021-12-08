Министр обороны Латвии развелся с женой и продает комортабельный дом на взморье

«С видом на море. Продается чудесный дом на самом берегу моря в Лапмежциемсе. С частным выходом к морю. Дом в очень тихом месте, деревья скрывают его от глаз соседей. Отличная инфраструктура. В доме пять спален, сауна, хозяйственные помещения, кабинет, большая гостиная, отдельная кухня, три санузла, просторная терраса», — сообщается в тексте объявления.

Стоимость дома площадью 250 м2 с земельным участком 2600 м2 - 370 тысяч евро.

Как известно, в августе этого года министр Артис Пабрикс сообщил о разводе. С женой Ундиной он состоял в браке с 1997 года. Связана ли продажа дома с разводом напрямую, неизвестно.