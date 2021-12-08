Tesla попала в аварию во время съемок рекламы про автопилот
Издание The New York Times опубликовало подробности курьезного случая, который произошел на съемках рекламы системы автопилота Tesla около пяти лет назад.
Издание The New York Times опубликовало подробности курьезного случая, который произошел на съемках рекламы системы автопилота Tesla около пяти лет назад.
Американская корпорации проводила съемки, в которых нахваливала собственную технологию автономного вождения. Однако во время первого же дубля электрокар врезался в дорожное ограждение, получив серьезные повреждения. Кроме того, модель ехала не совсем самостоятельно, пишет Motor.
Пять лет назад в новом рекламном ролике специалисты планировали во всей красе продемонстрировать возможности автопилота Tesla. По задумке авторов, электромобиль должен был проехать по городским улицам, самостоятельно преодолевая перекрестки и светофоры. В конце видео «Тесла» парковалась возле офиса компании.
Бывшие сотрудники корпорации, пожелавшие остаться анонимными, рассказали, что во время съемок первого дубля электромобиль врезался в дорожное ограждение. Удар вышел настолько сильным, что специалистам пришлось вызывать на съемки другую модель. Кроме того, в рекламном ролике заявляли, что электрокар способен самостоятельно передвигаться, подстраиваясь под окружающую обстановку. По факту же «Тесла» двигалась по заранее загруженным картам.
В середине августа правительство США начало расследование, в ходе которого планирует проверить работоспособность системы автопилота Tesla. Внеплановую проверку сотрудники ведомства решили провести после серии аварий электрокаров с машинами экстренных служб.