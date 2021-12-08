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Tesla попала в аварию во время съемок рекламы про автопилот

Tesla. ФОТО: AMANDA VOISARD

Издание The New York Times опубликовало подробности курьезного случая, который произошел на съемках рекламы системы автопилота Tesla около пяти лет назад.

Американская корпорации проводила съемки, в которых нахваливала собственную технологию автономного вождения. Однако во время первого же дубля электрокар врезался в дорожное ограждение, получив серьезные повреждения. Кроме того, модель ехала не совсем самостоятельно, пишет Motor.

Пять лет назад в новом рекламном ролике специалисты планировали во всей красе продемонстрировать возможности автопилота Tesla. По задумке авторов, электромобиль должен был проехать по городским улицам, самостоятельно преодолевая перекрестки и светофоры. В конце видео «Тесла» парковалась возле офиса компании.

Бывшие сотрудники корпорации, пожелавшие остаться анонимными, рассказали, что во время съемок первого дубля электромобиль врезался в дорожное ограждение. Удар вышел настолько сильным, что специалистам пришлось вызывать на съемки другую модель. Кроме того, в рекламном ролике заявляли, что электрокар способен самостоятельно передвигаться, подстраиваясь под окружающую обстановку. По факту же «Тесла» двигалась по заранее загруженным картам.

В середине августа правительство США начало расследование, в ходе которого планирует проверить работоспособность системы автопилота Tesla. Внеплановую проверку сотрудники ведомства решили провести после серии аварий электрокаров с машинами экстренных служб.

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