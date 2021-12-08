В Ласнамяэ скоро начнется реконструкция туннеля Мустакиви

Как отметил вице-мэр Таллинна Владимир Свет, прежде всего туннель будет отремонтирован.

«Планируется изменить архитектурное решение туннеля, однако поскольку ввиду не лучшего технического состояния объекта это будет стоить дороже, чем предполагалось, работа была разделена на несколько этапов. Таким образом туннель будет отремонтирован из средств народного бюджета, а в течение последующих трех лет в качестве отдельного проекта завершится работа над его дизайном», - сказал Свет.

По словам вице-мэра, в ходе первого этапа работ будет выполнен демонтаж киосков, и приведены в порядок площади под ними.

«Поскольку в ходе работ проходная часть туннеля увеличится, на потолке появятся дополнительные светильники, а имеющиеся приборы будут заменены на светодиодные. Затем демонтируются пострадавшие от воздействия влажности отделочные материалы стен. После этого бетонные стены и потолки будут приведены в порядок, затем будут устранены неровности пола и установлены водосточные желоба. Будут обновлены также поручни лестниц, - сказал Свет, добавив, что строительные работы будут производиться одновременно на половине площади туннеля. – Туннель будет открыт для движения пешеходов, однако стоит быть готовым к некоторым неудобствам».

Работы по реконструкции туннеля Мустакиви выполнит предприятие AS TREF Nord, они завершатся в начале апреля 2022 г.

«Хотя нынешние киоски в туннеле Мустакиви ликвидируются, там все же будет создана одна торговая площадь. Ее оператор выяснится по итогам конкурса», - добавил Свет.