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  • Сергей Францев покинул пост главного тренера "Нымме Калью"

Сергей Францев покинул пост главного тренера "Нымме Калью"

Сергей Францев. ФОТО: Matti Kämärä

Российский специалист Сергей Францев покинул пост главного тренера футбольного клуба "Нымме Калью", который он во второй раз в карьере занял в декабре 2020 года.

Спортивный директор "Нымме Калью" Арго Арбейтер поблагодарил россиянина за проделанную работу, отметив, что найти нового тренера клуб также планирует за границей, пишет Rus.ERR.

"В сезоне 2021 перед командой будет стоять задача бороться за чемпионство и выиграть Кубок Эстонии, чтобы летом мы могли выступить в Лиге Европы. Лучшего тренера, чем Сергей Францев, для выполнения этих задач я не знаю", - говорил в декабре 2020 года президент "Нымме Калью" Куно Техва.

Однако ни одну из задач выполнить так и не удалось. В чемпионате Эстонии ныммесцы второй раз подряд заняли четвертое место, а в Кубке страны вылетели уже в четвертьфинале, уступив "Тулевику" из Вильянди.

Впервые Сергей Францев возглавил "Нымме Калью" в 2015 году, проработав в должности главного тренера до апреля 2019 года.

В сезоне 2018 Францев привел ныммесцев к чемпионству.

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