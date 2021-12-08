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Многострадальный торговый центр T1 наконец нашел покупателя

Торговый центр T1. ФОТО: Eero Vabamägi

Завершившийся во вторник третий аукцион по продаже торгового центра T1 Mall of Tallinn прошел успешно, поступило предложение по стартовой цене 55 млн евро.

«Поскольку, согласно кодексу исполнительного производства, участвующие в электронном аукционе лица могут подать протест в отношении проведения аукциона в течение следующего за днем завершения аукциона рабочего дня, банкротные управляющие объявят победителя и утвердят результат в течение завтрашнего дня», - сообщил банкротный управляющий Индрек Лепсоо.

На продажу выставили принадлежащий обанкротившемуся AS Tallinna Moekombinaat участок по адресу Петербургское шоссе, 2 с действующим на нем торговым центром T1 Mall Of Tallinn.

Участок и центр ранее выставляли на аукционы со стартовой ценой 85 млн евро, а затем 65 млн евро, но оба аукциона провалились.

Харьюский уездный суд объявил входящее в концерн Pro Kapital предприятие AS Tallinna Moekombinaat банкротом после дошедшего до госсуда процесса обжалования в начале июня этого года. Первое общее собрание кредиторов созвали 17 июня, к собранию 20 кредиторов представили требований к Moekombinaat на сумму более 119,5 млн евро.

Самый крупный кредитор в деле о банкротстве фирмы-владельца торгового центра T1 — Lintgen Adjacent Investments S.à r.l, сообщил тогда BNS Лепсоо.

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