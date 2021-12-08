Многострадальный торговый центр T1 наконец нашел покупателя

«Поскольку, согласно кодексу исполнительного производства, участвующие в электронном аукционе лица могут подать протест в отношении проведения аукциона в течение следующего за днем завершения аукциона рабочего дня, банкротные управляющие объявят победителя и утвердят результат в течение завтрашнего дня», - сообщил банкротный управляющий Индрек Лепсоо.

На продажу выставили принадлежащий обанкротившемуся AS Tallinna Moekombinaat участок по адресу Петербургское шоссе, 2 с действующим на нем торговым центром T1 Mall Of Tallinn.

Участок и центр ранее выставляли на аукционы со стартовой ценой 85 млн евро, а затем 65 млн евро, но оба аукциона провалились.

Харьюский уездный суд объявил входящее в концерн Pro Kapital предприятие AS Tallinna Moekombinaat банкротом после дошедшего до госсуда процесса обжалования в начале июня этого года. Первое общее собрание кредиторов созвали 17 июня, к собранию 20 кредиторов представили требований к Moekombinaat на сумму более 119,5 млн евро.