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Новое изобретение убивает коронавирус за три часа

Коронавирус. ФОТО: Shutterstock

Гонконгские ученые сообщили, что разработали первую в мире нержавеющую сталь, которая убивает коронавирус за считанные часы, сообщает Bloomberg.

Согласно исследованию, проведенному профессором Хуанг Минксинем, ученым из Университета Гонконга, недавно разработанный сплав может убить 99,75% вируса SARS-CoV-2, вызывающего Covid-19, за три часа и 99,99% за шесть часов. Сплав имеет высокое содержание меди, передает Postimees.

По словам исследователей, антимикробные свойства сплава сохраняются надолго, даже если он будет неоднократно поврежден во время использования, и его можно производить по существующей технологии, которая снижает затраты. Сплавом можно покрыть многие поверхности, например, поручни, кнопки лифта, дверные ручки.

По словам ученых, сплав также может защитить от других вызывающих болезни патогенов, таких как вирус гриппа.

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