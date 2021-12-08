Новое изобретение убивает коронавирус за три часа

Согласно исследованию, проведенному профессором Хуанг Минксинем, ученым из Университета Гонконга, недавно разработанный сплав может убить 99,75% вируса SARS-CoV-2, вызывающего Covid-19, за три часа и 99,99% за шесть часов. Сплав имеет высокое содержание меди, передает Postimees.

По словам исследователей, антимикробные свойства сплава сохраняются надолго, даже если он будет неоднократно поврежден во время использования, и его можно производить по существующей технологии, которая снижает затраты. Сплавом можно покрыть многие поверхности, например, поручни, кнопки лифта, дверные ручки.