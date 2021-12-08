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В Ласнамяэ начался вывоз снега

Снегопад в Таллинне. ФОТО: Mihkel Maripuu

Сегодня, 8 декабря в Ласнамяэ начались работы по вывозу выпавшего и собранного снега с улиц и дворов. Просим автомобилистов не парковаться на соответствующих участках улиц и следовать временным дорожным знакам.

«Прошу автовладельцев на время работ освободить внутриквартальные дороги и территории во дворах от припаркованных там автомобилей в соответствии с графиком работ. Это необходимо, чтобы снегоуборочная техника могла беспрепятственно выполнять свой работу. Убранный вовремя снег поможет обеспечить, чтобы при потеплении уход и уборка дорог пройдут легче и опасность появления льда на дорогах будет ниже», – сказала исполняющая обязанности старейшины района Ласнамяэ Ану Аус.

Вывоз снега с улиц Ласнамяэ:

8-9.12 Ляэнемере-теэ (при необходимости также 10.12)

9.12-10.12 ул. Катусепапи

10-12.12 ул. Кивила

10.12 и 13.12 ул. Кивимурру и ул. Паэкиви

12.12-13.12 ул. Катлери

13.12-14.12 ул. Паасику

14.12-15.12 ул. Махтра

16.12-17.12 ул. Юмера

Уборка снега во дворах Ласнамяэ:

В среду, 8.12

- ул. Викерласе, 13

- ул. П.Пинна, 1-3, ул. Викерласе, 4

- ул. Пунане, 65

- ул. Юмера, 12-14, ул. Юмера, 20

В четверг, 9.12

-Линнамяэ-теэ, 25, 35, 37

-Ляэнемере-теэ, 20,16,7

-Ляэнемере-теэ, 41,45

-ул. Паэ, 58

-ул. Паэ, 57

-ул. Паэкааре, 8

Чтобы облегчить работы по вывозу снега и уборке, необходимо соблюдать временную организацию движения. Извиняемся за возможные неудобства и надеемся на ваше понимание.

Новые графики в дальнейшем будут публиковаться на сайте tallinn.ee/rus/lasnamae/ и на странице Управы района Ласнамяэ в Facebook.

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