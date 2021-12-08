Рост цен на стройматериалы повлиял и на договоры о страховании недвижимости
Ценовое ралли на рынке стройматериалов привело к тому, что владельцам недвижимости грозит риск недострахования. «Как правило, страховая сумма назначается по стоимости на момент строительства, а это значит, что при страховании более старых зданий выбранные клиентами страховые суммы могут отличаться от стоимости восстановления чуть ли не в несколько раз», — говорит менеджер по продуктам страхования имущества Seesam Сандра Смирнова.