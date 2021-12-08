Рост цен на стройматериалы повлиял и на договоры о страховании недвижимости

По данным Департамента статистики, цены на стройматериалы выросли в третьем квартале 2021 года примерно на 7% в сравнении с предыдущим кварталом. Если же сопоставить этот показатель с данными за третий квартал 2020 года, рост составляет уже 17%.

«Хотя доступность материалов в настоящий момент уже показывает признаки улучшения, влияние дефицита будет ощущаться на рынке еще долго, а это повышает риск того, что многие компании столкнутся с риском недострахования. Инфляция и удорожание расходов на рабочую силу означают, что даже договор, заключенный всего год назад, может при фиксированной сумме возмещения уже быть просроченным», — говорит Смирнова.

Как возникает недострахование?

Потребности компаний различных отраслей могут значительно отличаться. Поэтому, по словам Смирновой, для всех бизнес-клиентов действует принцип, согласно которому (поскольку каждый директор компании лучше всего знает специфику своего бизнеса) в случае юридических лиц ответственность за расчет суммы, необходимой для страхования здания и находящегося в нем инвентаря, несет сам страхователь.

«Вместе с тем, большинство компаний обновляют договоры автоматически, хотя внесенные в них суммы сегодня могут уже не соответствовать действительности. Особое внимание следует обратить сейчас на объекты, построенные более десяти лет назад, — как правило, в таком случае сумма страхования рассчитана по стоимости на момент строительства, однако при действующем уровне цен большинство из них подвержены риску недострахования. А ценовое ралли в строительной отрасли еще больше повышает разницу в цене строения между периодами», — объясняет Смирнова.

По словам эксперта, наиболее вопиющие примеры недострахования касаются ситуации, когда здание почти полностью разрушено, например, после пожара или иного трагического события. «Страховое общество выплачивает максимальную сумму, предусмотренную договором, но если сумму страхования не обновлять, может возникнуть ситуация, когда стоимость восстановления недвижимости возросла на 15–20% и клиент вынужден оплачивать разницу в цене самостоятельно», — отмечает она.

Есть ли повод для беспокойства у частных клиентов?

«Если прогнозируемую стоимость различных специфических устройств страховщику оценить весьма непросто, то с жилыми помещениями все гораздо легче. Разумеется, каждый дом особенный, но для страхования все они весьма стандартны: гостиная с диваном и телевизором, спальни, кухня... Для жилья мы можем довольно точно спрогнозировать, что может относиться к нему в определенном размере и сколько составит стоимость его восстановления», — говорит эксперт.

«Поэтому для частных клиентов ответственность за расчет цены строения ложится на страховщика, поскольку в договоре, как правило, прописано целью восстановить имущество в первоначальном виде», — объясняет Смирнова, добавляя, что это принципиальное различие при заключении страхового договора является также причиной, почему риск недострахования затрагивает прежде всего компании.

Как избежать проблемы?

Компании, желающие обеспечить безопасность своей недвижимости, должны пересмотреть имеющиеся страховые полисы и убедиться, что выбранная сумма возмещения является достаточной с учетом развития рынка. Для этого не стоит ждать окончания периода — сумму страхования можно изменить и в течение срока действия договора.