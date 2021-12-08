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  • Эстония
  • Картина дня: новая ставка штрафов, будущее русской школы и призыв властей

Картина дня: новая ставка штрафов, будущее русской школы и призыв властей

Школьники. ФОТО: Sille Annuk

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 8 декабря.

Пресс-конференция 〉 Департамент здоровья: близко контактные и коронапозитивные, проведите праздники в изоляции

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие руководитель отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханна Сепп и министр здоровья и труда Танель Кийк. Читать далее...

Трагедия: пожар в Кристийне сделал целый дом непригодным для проживания

Вчера рано утром загорелся трехэтажный жилой дом на улице Котка в таллиннском районе Кристийне. К счастью, при пожаре никто не пострадал, но после работ по тушению огня 14-квартирный дом этой холодной зимой стал совершенно непригодным для проживания. Читать далее...

Нарушители, готовьте кошельки: в Эстонии резко вырастут штрафы за превышение скорости

Рийгикогу одобрил предоставление права городам и волостям на установку камер контроля скорости. Также, согласно принятому закону, вырастет ставка предупредительного штрафа до 300 евро, а взыскать штраф будет более просто и эффективно. Читать далее...

Дизельный апокалипсис: многие автомобили в морозные дни глохли прямо в движении

Десятки нарвитян рассказывают в соцсетях, что их дизельные автомобили не заводились в понедельник и вторник, либо заглохли прямо во время движения. Такие обездвиженные машины можно было видеть и в городе, и на шоссе Таллинн-Нарва. Причем, об одних и тех же проблемах с топливом говорят клиенты разных автозаправок, расположенных в Нарве, в Нарва-Йыэсуу и в Ивангороде. Читать далее...

ФОТО ИЗ ЗАЛА СУДА 〉 Убивший мать житель Эстонии приговорен к 11 годам тюрьмы

Старший прокурор Мерри Тийтус требовала приговорить обвиняемого Георга Эрика к одиннадцати годам тюремного заключения. Подчеркивая психическое состояние обвиняемого, защитник Маргус Вийра просил осудить его не более чем на три года. Читать далее...

Энергетик: темпы нашего зеленого поворота слишком утопичны

Проработавший десятилетия на высоких должностях в эстонской энергетике председатель энергетического совета Эстонской Академии наук Арви Хамбург, избранный в феврале инженером года, критически оценивает происходящее в эстонской энергетической сфере. Читать далее...

Государство придумало новый способ борьбы с зарплатами в конвертах в строительном секторе

Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус (Партия реформ) направила в правительство законопроект, направленный на повышение честной конкуренции в строительном секторе и снижение рисков налоговых мошенничеств. Читать далее...

Выявлена кража гослеса на 160 тысяч евро, вора задержали с поличным

Воры вырубили государственный лес в Ида-Вирумаа: к моменту, кода Центр управления государственными лесами (RMK) случайно - благодаря подсказке - обнаружил кражу леса, добычей злоумышленников стало древесины на сумму 161 100 евро. Читать далее...

ФОТО И ВИДЕО 〉 Таинственное исчезновение и убийство женщины: следы ведут к фабрике по разведению щенков

Во вторник, 2 ноября, вечером перед неприметным домом в Ида-Вирумаа появился белый микроавтобус Citroën Jumpy. В доме живет 49-летняя Майе. Микроавтобус ей не принадлежит. Тихая женщина не относится к числу общительных людей. В основном она проводит время одна дома. Читать далее...

Как пройти на Мачу-Пикчу?

Не хватает воздуха. Еще пятнадцать метров вверх, и ты снова останавливаешься, отчетливо осознавая, что «сердце, готовое к вершине бежать из груди» у Высоцкого, - не художественный образ, а реалистичное описание того, что происходит с человеком на горе. Читать далее...

Вооглайд готов перестрелять тех, кто придет вакцинировать его детей

Епископ Эстонской католической церкви Филипп Журдан 30 августа написал в Postimees, что вакцинация — это дело любви. Вероятнее всего, именно так понимает суть и идею вакцинации большинство людей из христианского культурного пространства. Варро Вооглайд считает иначе. 5 декабря в дискуссионное передаче радиостанции TRE Вооглайд рассуждал на эту тему. Читать далее...

Многострадальный торговый центр T1 наконец нашел покупателя

Завершившийся во вторник третий аукцион по продаже торгового центра T1 Mall of Tallinn прошел успешно, поступило предложение по стартовой цене 55 млн евро. Читать далее...

Преснецов: есть такой план – добить русские школы

"Мы живем в эпоху громких лозунгов, радужных обещаний и наполеоновских планов. Ярким примером служит разработанный министерством образования и науки план действий, согласно которому к 2035 году во всех финансируемых государством общеобразовательных школах Эстонии обучение будет вестись на эстонском языке", - пишет Денис Преснецов, директор Таллиннской Ляэнемереской гимназии.

Тренера по борьбе Арви Аавика связывают с домогательствами

Главного тренера сборной женщин до 20 лет по борьбе Арви Аавика подозревают в ненадлежащем поведении в отношении девушек, которых он тренирует. Читать далее...

На чем стали экономить простые люди?

Цены в Эстонии поползли вверх, и жители страны все чаще стали задумываться, как сократить свои расходы. На самом деле, приложив некоторые усилия, можно сберечь существенную их часть. Мы спросили у простых людей, на чем они пытаются сэкономить. Читать далее...

Рийгикогу принял закон, призванный изменить порядок назначения алиментов

Сегодня на заседании Рийгикогу принял закон, который изменит порядок назначения алиментов на несовершеннолетних детей. В настоящий момент минимальный размер алиментов составляет половину минимальной месячной зарплаты. Эта сумма будет заменена на более справедливый и гибкий порядок расчета алиментов. Читать далее...

Во время пиковых нагрузок энергетики работают сверхурочно, часть сокращенных зовут обратно

Ночь на вторник была самой холодной за эту зиму в Эстонии, а электричество - самым дорогим за всю историю - до 1000 евро за мегаватт-час. На Эстонской и Балтийской электростанциях под Нарвой запустили все имеющиеся мощности, но потребление энергии в Эстонии сейчас в полтора раза выше производства. Выход станций на полную мощность потребовал больше рабочих рук, но он - временный, поэтому работников нанимают по временным трудовым договорам, на которые согласны не все. Читать далее...

Министерство через суд требует с Майлис Репс около 120 тысяч евро

В дополнение к обвинению прокуратуры в растрате в личных целях 7 500 евро из ведомственного бюджета Министерство образования и науки намерено в рамках гражданского иска взыскать с бывшего министра Майлис Репс 118 819,77 евро. Министерство подало иск параллельно с обвинением прокуратуры. Читать далее...

Исследование 〉 «Хуже, чем дельта»: омикрон-штамм значительно снижает полученную от вакцинации защиту

Омикрон-штамм коронавируса значительно снижает защиту вакцины от Covid-19 Pfizer-BioNTech, согласно предварительным результатам южноафриканского исследования, которые все еще ожидают экспертной оценки. Читать далее...

Призыв 〉 Собакам с силламяэской фабрики щенков очень быстро нужны новые дома

На прошлой неделе Департамент сельского хозяйства и пищевых продуктов изъял у хозяина 94 щенка, похожих на чихуахуа, которым теперь очень нужны новые дома. Читать далее...

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