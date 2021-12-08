Картина дня: новая ставка штрафов, будущее русской школы и призыв властей

Как пройти на Мачу-Пикчу?

Не хватает воздуха. Еще пятнадцать метров вверх, и ты снова останавливаешься, отчетливо осознавая, что «сердце, готовое к вершине бежать из груди» у Высоцкого, - не художественный образ, а реалистичное описание того, что происходит с человеком на горе. Читать далее...

Вооглайд готов перестрелять тех, кто придет вакцинировать его детей

Епископ Эстонской католической церкви Филипп Журдан 30 августа написал в Postimees, что вакцинация — это дело любви. Вероятнее всего, именно так понимает суть и идею вакцинации большинство людей из христианского культурного пространства. Варро Вооглайд считает иначе. 5 декабря в дискуссионное передаче радиостанции TRE Вооглайд рассуждал на эту тему. Читать далее...

Многострадальный торговый центр T1 наконец нашел покупателя

Завершившийся во вторник третий аукцион по продаже торгового центра T1 Mall of Tallinn прошел успешно, поступило предложение по стартовой цене 55 млн евро. Читать далее...

Преснецов: есть такой план – добить русские школы

"Мы живем в эпоху громких лозунгов, радужных обещаний и наполеоновских планов. Ярким примером служит разработанный министерством образования и науки план действий, согласно которому к 2035 году во всех финансируемых государством общеобразовательных школах Эстонии обучение будет вестись на эстонском языке", - пишет Денис Преснецов, директор Таллиннской Ляэнемереской гимназии.

Тренера по борьбе Арви Аавика связывают с домогательствами

Главного тренера сборной женщин до 20 лет по борьбе Арви Аавика подозревают в ненадлежащем поведении в отношении девушек, которых он тренирует. Читать далее...

На чем стали экономить простые люди?

Цены в Эстонии поползли вверх, и жители страны все чаще стали задумываться, как сократить свои расходы. На самом деле, приложив некоторые усилия, можно сберечь существенную их часть. Мы спросили у простых людей, на чем они пытаются сэкономить. Читать далее...

Рийгикогу принял закон, призванный изменить порядок назначения алиментов

Сегодня на заседании Рийгикогу принял закон, который изменит порядок назначения алиментов на несовершеннолетних детей. В настоящий момент минимальный размер алиментов составляет половину минимальной месячной зарплаты. Эта сумма будет заменена на более справедливый и гибкий порядок расчета алиментов. Читать далее...

Во время пиковых нагрузок энергетики работают сверхурочно, часть сокращенных зовут обратно

Ночь на вторник была самой холодной за эту зиму в Эстонии, а электричество - самым дорогим за всю историю - до 1000 евро за мегаватт-час. На Эстонской и Балтийской электростанциях под Нарвой запустили все имеющиеся мощности, но потребление энергии в Эстонии сейчас в полтора раза выше производства. Выход станций на полную мощность потребовал больше рабочих рук, но он - временный, поэтому работников нанимают по временным трудовым договорам, на которые согласны не все. Читать далее...

Министерство через суд требует с Майлис Репс около 120 тысяч евро

В дополнение к обвинению прокуратуры в растрате в личных целях 7 500 евро из ведомственного бюджета Министерство образования и науки намерено в рамках гражданского иска взыскать с бывшего министра Майлис Репс 118 819,77 евро. Министерство подало иск параллельно с обвинением прокуратуры. Читать далее...

Исследование 〉 «Хуже, чем дельта»: омикрон-штамм значительно снижает полученную от вакцинации защиту

Омикрон-штамм коронавируса значительно снижает защиту вакцины от Covid-19 Pfizer-BioNTech, согласно предварительным результатам южноафриканского исследования, которые все еще ожидают экспертной оценки. Читать далее...

Призыв 〉 Собакам с силламяэской фабрики щенков очень быстро нужны новые дома