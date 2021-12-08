Картина дня: способы экономии, будущее русской школы и призыв властей

Пресс-конференция 〉 Департамент здоровья: близко контактные и коронапозитивные, проведите праздники в изоляции

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие руководитель отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханна Сепп и министр здоровья и труда Танель Кийк. Читать далее...

Трагедия: пожар в Кристийне сделал целый дом непригодным для проживания

Вчера рано утром загорелся трехэтажный жилой дом на улице Котка в таллиннском районе Кристийне. К счастью, при пожаре никто не пострадал, но после работ по тушению огня 14-квартирный дом этой холодной зимой стал совершенно непригодным для проживания. Читать далее...

Энергетик: темпы нашего зеленого поворота слишком утопичны

Проработавший десятилетия на высоких должностях в эстонской энергетике председатель энергетического совета Эстонской Академии наук Арви Хамбург, избранный в феврале инженером года, критически оценивает происходящее в эстонской энергетической сфере. Читать далее...

Государство придумало новый способ борьбы с зарплатами в конвертах в строительном секторе

Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус (Партия реформ) направила в правительство законопроект, направленный на повышение честной конкуренции в строительном секторе и снижение рисков налоговых мошенничеств. Читать далее...

Выявлена кража гослеса на 160 тысяч евро, вора задержали с поличным

Воры вырубили государственный лес в Ида-Вирумаа: к моменту, кода Центр управления государственными лесами (RMK) случайно - благодаря подсказке - обнаружил кражу леса, добычей злоумышленников стало древесины на сумму 161 100 евро. Читать далее...

Вооглайд готов перестрелять тех, кто придет вакцинировать его детей

Епископ Эстонской католической церкви Филипп Журдан 30 августа написал в Postimees, что вакцинация — это дело любви. Вероятнее всего, именно так понимает суть и идею вакцинации большинство людей из христианского культурного пространства. Варро Вооглайд считает иначе. 5 декабря в дискуссионное передаче радиостанции TRE Вооглайд рассуждал на эту тему. Читать далее...

Многострадальный торговый центр T1 наконец нашел покупателя

Завершившийся во вторник третий аукцион по продаже торгового центра T1 Mall of Tallinn прошел успешно, поступило предложение по стартовой цене 55 млн евро. Читать далее...

Преснецов: есть такой план – добить русские школы

"Мы живем в эпоху громких лозунгов, радужных обещаний и наполеоновских планов. Ярким примером служит разработанный министерством образования и науки план действий, согласно которому к 2035 году во всех финансируемых государством общеобразовательных школах Эстонии обучение будет вестись на эстонском языке", - пишет Денис Преснецов, директор Таллиннской Ляэнемереской гимназии.

Тренера по борьбе Арви Аавика связывают с домогательствами

Главного тренера сборной женщин до 20 лет по борьбе Арви Аавика подозревают в ненадлежащем поведении в отношении девушек, которых он тренирует. Читать далее...

На чем стали экономить простые люди?

Цены в Эстонии поползли вверх, и жители страны все чаще стали задумываться, как сократить свои расходы. На самом деле, приложив некоторые усилия, можно сберечь существенную их часть. Мы спросили у простых людей, на чем они пытаются сэкономить. Читать далее...

Во время пиковых нагрузок энергетики работают сверхурочно, часть сокращенных зовут обратно

Ночь на вторник была самой холодной за эту зиму в Эстонии, а электричество - самым дорогим за всю историю - до 1000 евро за мегаватт-час. На Эстонской и Балтийской электростанциях под Нарвой запустили все имеющиеся мощности, но потребление энергии в Эстонии сейчас в полтора раза выше производства. Выход станций на полную мощность потребовал больше рабочих рук, но он - временный, поэтому работников нанимают по временным трудовым договорам, на которые согласны не все. Читать далее...

Исследование 〉 «Хуже, чем дельта»: омикрон-штамм значительно снижает полученную от вакцинации защиту

Омикрон-штамм коронавируса значительно снижает защиту вакцины от Covid-19 Pfizer-BioNTech, согласно предварительным результатам южноафриканского исследования, которые все еще ожидают экспертной оценки. Читать далее...

Призыв 〉 Собакам с силламяэской фабрики щенков очень быстро нужны новые дома