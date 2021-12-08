Министерство через суд требует с Майлис Репс около 120 тысяч евро

В дополнение к обвинению прокуратуры в растрате в личных целях 7 500 евро из ведомственного бюджета Министерство образования и науки намерено в рамках гражданского иска взыскать с бывшего министра Майлис Репс 118 819,77 евро. Министерство подало иск параллельно с обвинением прокуратуры.

"Министерство образования и науки подало гражданский иск против Майлис Репс на сумму 118 819,77 евро в рамках уголовного дела, и этот иск основан на приведенных в нем фактах и ​​доказательствах. Сумма иска превышает указанный в обвинении прокуратуры ущерб, поскольку подозрение и обвинение включают только присвоение в результате действий правонарушителя, а не весь причиненный государству ущерб и обогащение обвиняемой за счет государственных средств", – прокомментировал суть иска представитель министерства Марко Кайряк из адвокатского бюро Ellex Raidla.

Юридический представитель министерства не пожелал разглашать суть иска, отказавшись комментировать, за что с бывшего министра требуют 120 000 евро, связано ли это с деятельностью советника, в свое время присматривавшего за детьми Репс, и водителя министерства, который их возил на служебном автомобиле.

"Судебный процесс только начинается, точное основание для иска и доказательства будут обнародованы только после того, как с ними ознакомится судья. Стоит отметить, что размер иска может измениться, поэтому в интересах разбирательства обстоятельства разглашать нельзя", – пояснил Кайряк.