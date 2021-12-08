Стоимость электроэнергии в четверг резко снизится
Стоимость электроэнергии в четверг резко снизится, сообщает в среду новостной портал rus.err.ee.
Стоимость электроэнергии в четверг резко снизится, сообщает в среду новостной портал rus.err.ee.
Цена электричества в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в четверг упадет на 39% до среднесуточного уровня 270 евро за мегаватт-час.
Пик стоимости придется на отрезок времени с 19 до 20 часов, когда биржевая цена на электроэнергию составит 356 евро за мегаватт-час. По сравнению с пиком цен в среду, максимальная цена упадет на 47 процентов.
Во вторник цена на электроэнергию в определенный момент превысила тысячу евро, когда в промежутке времени с 8:00 до 9:00 тариф за мегаватт-час составил 1000,07 евро.
Среднесуточный ценовой рекорд также датируется вторником, когда средняя цена за день достигла 469 евро за мегаватт-час.
Среднемесячная стоимость электричества в ноябре составила 116,78 евро, что в 2,8 раза выше показателя годичной давности. В ноябре 2020 года средняя биржевая цена электроэнергии за месяц составляла 40,99 евро.