Стоимость электроэнергии в четверг резко снизится

Цена электричества в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в четверг упадет на 39% до среднесуточного уровня 270 евро за мегаватт-час.

Пик стоимости придется на отрезок времени с 19 до 20 часов, когда биржевая цена на электроэнергию составит 356 евро за мегаватт-час. По сравнению с пиком цен в среду, максимальная цена упадет на 47 процентов.

Во вторник цена на электроэнергию в определенный момент превысила тысячу евро, когда в промежутке времени с 8:00 до 9:00 тариф за мегаватт-час составил 1000,07 евро.

Среднесуточный ценовой рекорд также датируется вторником, когда средняя цена за день достигла 469 евро за мегаватт-час.