Фото ⟩ В Таллинне произошла тройная авария, образовались пробки
Еще до часа пик на перекрестке Кристийне из-за аварии образовалась пробка, полиция просит водителей объезжать это место.
Еще до часа пик на перекрестке Кристийне из-за аварии образовалась пробка, полиция просит водителей объезжать это место.
В 16:14 в полицию поступило сообщение, что в Таллинне в районе Кристийне на перекрестке улиц Эндла и Кибувитса столкнулись автомобили Volkswagen Golf, Mazda 5 и фургон Ford Transit, пишет Postimees.
Люди в ДТП не пострадали, но поскольку водители не смогли договориться, на место был вызван полицейский патруль.
«Из-за ДТП движение сильно нарушено и мы рекомендуем всем водителям избегать этого района», - сообщила полиция.