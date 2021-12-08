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Фото ⟩ В Таллинне произошла тройная авария, образовались пробки

ДТП на улице Эндла. ФОТО: Lugeja foto

Еще до часа пик на перекрестке Кристийне из-за аварии образовалась пробка, полиция просит водителей объезжать это место. 

В 16:14 в полицию поступило сообщение, что в Таллинне в районе Кристийне на перекрестке улиц Эндла и Кибувитса столкнулись автомобили Volkswagen Golf, Mazda 5 и фургон Ford Transit, пишет Postimees

Люди в ДТП не пострадали, но поскольку водители не смогли договориться, на место был вызван полицейский патруль. 

«Из-за ДТП движение сильно нарушено и мы рекомендуем всем водителям избегать этого района», - сообщила полиция. 

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