Фото ⟩ В Таллинне произошла тройная авария, образовались пробки

В 16:14 в полицию поступило сообщение, что в Таллинне в районе Кристийне на перекрестке улиц Эндла и Кибувитса столкнулись автомобили Volkswagen Golf, Mazda 5 и фургон Ford Transit, пишет Postimees.

Люди в ДТП не пострадали, но поскольку водители не смогли договориться, на место был вызван полицейский патруль.