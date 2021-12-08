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Врач рассказал о необычном симптоме у детей, сопутствующем омикрон-штамм

Больница. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

Британский врач Дэвид Ллойд сообщил в эфире радио Sky News о необычном симптоме, который может возникнуть у детей, инфицированных омикрон-штаммом коронавируса.

Эксперт отметила, что у взрослых и детей симптомы отличаются. Ллойд добавил, что только у маленькой группы пациентов с COVID-19 всегда была сыпь, но, по его словам, до 15 процентов детей с омикроном сталкиваются с необычной сыпью, передает Sõbranna.

«Медики постепенно узнают больше об этом штамме вируса. Надеемся, что этот вариант не такой смертоносный, как дельта, и мы справимся. Но да, времена неспокойные», - резюмировал эксперт.

По словам врача, сыпи вызывают беспокойства, а симптом требует наблюдения, так как по степени тяжести сыпи можно оценить, как протекает воспалительный процесс в организме.

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