Врач рассказал о необычном симптоме у детей, сопутствующем омикрон-штамм

Эксперт отметила, что у взрослых и детей симптомы отличаются. Ллойд добавил, что только у маленькой группы пациентов с COVID-19 всегда была сыпь, но, по его словам, до 15 процентов детей с омикроном сталкиваются с необычной сыпью, передает Sõbranna.

«Медики постепенно узнают больше об этом штамме вируса. Надеемся, что этот вариант не такой смертоносный, как дельта, и мы справимся. Но да, времена неспокойные», - резюмировал эксперт.