Врач рассказал о необычном симптоме у детей, сопутствующем омикрон-штамм
Британский врач Дэвид Ллойд сообщил в эфире радио Sky News о необычном симптоме, который может возникнуть у детей, инфицированных омикрон-штаммом коронавируса.
Британский врач Дэвид Ллойд сообщил в эфире радио Sky News о необычном симптоме, который может возникнуть у детей, инфицированных омикрон-штаммом коронавируса.
Эксперт отметила, что у взрослых и детей симптомы отличаются. Ллойд добавил, что только у маленькой группы пациентов с COVID-19 всегда была сыпь, но, по его словам, до 15 процентов детей с омикроном сталкиваются с необычной сыпью, передает Sõbranna.
«Медики постепенно узнают больше об этом штамме вируса. Надеемся, что этот вариант не такой смертоносный, как дельта, и мы справимся. Но да, времена неспокойные», - резюмировал эксперт.
По словам врача, сыпи вызывают беспокойства, а симптом требует наблюдения, так как по степени тяжести сыпи можно оценить, как протекает воспалительный процесс в организме.