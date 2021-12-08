Не хватает воздуха. Еще пятнадцать метров вверх, и ты снова останавливаешься, отчетливо осознавая, что «сердце, готовое к вершине бежать из груди» у Высоцкого, - не художественный образ, а реалистичное описание того, что происходит с человеком на горе. Оно действительно выскакивает, заставляя делать передышки все чаще. На этот простенький перевал мы поднимаемся уже несколько часов.

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Мы в Перу и медленно, но верно продвигаемся по тропе инков вдоль реки Урубамба по направлению к Мачу-Пикчу. В конце этого увлекательного горного похода нам обещана встреча с современным чудом света, до которого вообще-то можно добраться автобусом или поездом, но так не интересно. Поэтому мы четыре дня сначала карабкаемся вверх к перевалу, оттуда соскальзываем вниз в кромешные облака, затем снова поднимаемся и провожаем завистливым взглядом обгоняющих нас местных носильщиков, которые чуть ли не бегом тащат к месту следующей ночевки наши палатки и еду.

Остались позади ослики, альпаки и крохотные деревушки, где за забор свешиваются авокадо и гигантские фуксии, внезапно кончились причудливые кривые деревья и даже дикий картофель, - лишь бесконечные камни под ногами, уложенные инками несколько столетий назад, и твое собственное дыхание. Одним словом, сплошная Урубамба…

Спустя полчаса становится понятно, что одиночный спуск в дождевой туче – решение несколько опрометчивое. Ни черта не видно, по-прежнему холодно, мокро и скользко, рядом никого и закрадывается робкое сомнение в том, что эта тропа ведет к месту ночевки. И главное – совершенно не у кого спросить, как пройти на Мачу-Пикчу! Но назад, т.е. наверх я согласна вернуться разве что на вертолете, даже если его придется вызывать из столицы.

А потом туча и дождь внезапно кончаются и впереди маячат родные палатки – теплые и уютные. И все 13 перуанцев, обслуживающие команду из 8 человек, к нашим услугам. Честно говоря, немного совестно чувствовать себя большим белым человеком: я вполне могла бы обойтись без трехразового питания в горах с первым, вторым и десертом. А вот чаю из листьев коки и местной травки под названием мунья – это пожалуйста. Европейцы считают, что это наркотик, но местные рекомендуют коку и кока-колу от горной болезни и говорят, что для производства 1 кг кокаина нам понадобилось бы 200 кг этих листьев. На всякий случай, в профилактических целях мы пьем это зелье каждый день на завтрак, обед и ужин без каких-либо ощутимых последствий. А совесть успокаиваем тем, что служим единственным источником приличного заработка для местных носильщиков: страна не так давно открылась после убийственного для них локдауна, а на заработанные с нашей помощью деньги они смогут отправить детей в школу.