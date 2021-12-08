Фото из зала суда ⟩ Убивший мать житель Эстонии приговорен к 11 годам тюрьмы

Фото из зала суда ⟩ Убивший мать житель Эстонии приговорен к 11 годам тюрьмыОрудие убийства будет уничтожено
Сегодня в Пярнуском уездом суде был зачитан приговор мужчине, который жестоким способом убил свою мать. На прошлом заседании, когда как прокурор, так и защитник обвиняемого представили свои версии случившегося, старший прокурор Мерри Тийтус требовала приговорить обвиняемого Георга Эрика к одиннадцати годам тюремного заключения. Подчеркивая психическое состояние обвиняемого, защитник Маргус Вийра просил осудить его не более чем на три года.