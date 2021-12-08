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Фото из зала суда ⟩ Убивший мать житель Эстонии приговорен к 11 годам тюрьмы
Орудие убийства будет уничтожено

Георг Эрик участвовал в заседании суда через видеомост. Он находится в Таллиннской тюрьме. Фото сделано до оглашения приговора. ФОТО: Urmas Luik

Сегодня в Пярнуском уездом суде был зачитан приговор мужчине, который жестоким способом убил свою мать. На прошлом заседании, когда как прокурор, так и защитник обвиняемого представили свои версии случившегося, старший прокурор Мерри Тийтус требовала приговорить обвиняемого Георга Эрика к одиннадцати годам тюремного заключения. Подчеркивая психическое состояние обвиняемого, защитник Маргус Вийра просил осудить его не более чем на три года.

В вынесенном сегодня решении суд приговорил Эрика к 11 годам тюремного заключения по статье об убийстве при отягчающих обстоятельствах. Также суд конфисковал некоторые из предметов, найденных на месте происшествия, и назначил уничтожить несколько вещественных доказательств, в том числе использованный в качестве орудия убийства молоток, пишет Pärnu Postimees.

Георг Эрик и его защитник участвовали в заседании суда по видеомосту.  ФОТО: Urmas Luik

Решение было оглашено в малом зале уездного суда, Эрик и его защитник участвовали через видеомост. После того, как судья Индрек Нуммерт в присутствии двух народных судей зачитал обвинительный приговор, он спросил подсудимого, понятно ли ему решение и хочет ли он его обжаловать. Эрик ответил, что понимает и согласен с решением. «Нет, я не хочу подавать апелляцию», - сказал он в конце заседания.

Судья Индрек Нуммерт зачитал решение суда.  ФОТО: Urmas Luik

По уголовному делу 28-летнего Эрика, убившего осенью прошлого года свою мать, состоялось несколько заседаний, в ходе которых обвиняемый признавал свою вину и хотел, чтобы дело было скорее рассмотрено и решение вынесено.

Эрик убил свою мать, неоднократно ударив ее по голове молотком. Труп был найден только почти через неделю, когда коллега убитой начала беспокоиться. Полицейские и спасатели нашли тело в квартире в доме на улице Май.

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