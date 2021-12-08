Вакцина Pfizer защищает от омикрона после получения трех доз
Вакцина Pfizer/BioNTech против Covid-19 все еще эффективна от нового омикрон-штамма коронавируса, после получения трех доз, в среду, 8 декабря, сообщила компания BioNTech.
Вакцина Pfizer/BioNTech против Covid-19 все еще эффективна от нового омикрон-штамма коронавируса, после получения трех доз, в среду, 8 декабря, сообщила компания BioNTech.
В исследовании лабораторий Pfizer и BioNTech сделан вывод, что вакцина все еще эффективна против Covid-19, в том числе - омикрон-штамма, если получены три дозы вакцины. Однако двух доз может быть недостаточно, передает Rus.TVNET.
В исследовании сказано, что "третья доза обеспечивает похожий уровень нейтрализующих антител против омикрон-штамма, на тот, который был после двух доз" в случае других вариантов коронавируса.
Вакцина именно против омикрона, над которой сейчас работает BioNTech, будет доступна в марте, сообщила лаборатория.
"Две дозы вакцины и сейчас могут защитить от тяжелой болезни, которую вызывает омикрон, но данные свидетельствуют, что защита улучшается от третьей дозы вакцины", - сообщил руководитель Pfizer Альберт Бурла.