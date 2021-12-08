Вакцина Pfizer защищает от омикрона после получения трех доз

В исследовании лабораторий Pfizer и BioNTech сделан вывод, что вакцина все еще эффективна против Covid-19, в том числе - омикрон-штамма, если получены три дозы вакцины. Однако двух доз может быть недостаточно, передает Rus.TVNET.

В исследовании сказано, что "третья доза обеспечивает похожий уровень нейтрализующих антител против омикрон-штамма, на тот, который был после двух доз" в случае других вариантов коронавируса.

Вакцина именно против омикрона, над которой сейчас работает BioNTech, будет доступна в марте, сообщила лаборатория.