ФОТО: BBC News

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону устроили разнос в парламенте из-за информации о рождественской вечеринке, прошедшей на Даунинг-стрит 18 декабря прошлого года, в разгар зимнего локдауна. Скандал подогрела утечка видео, на котором сотрудница аппарата Джонсона со смехом отвечает на вопросы о вечеринке.

Борис Джонсон в среду предстал перед разгневанными парламентариями в рамках еженедельного премьерского доклада перед Палатой общин.

Всю прошлую неделю в администрации Джонсона повторяли, что никакой вечеринки на Даунинг-стрит не было, однако под напором парламента Джонсон извинился, распорядился провести внутреннее расследование и добавил, что его дезинформировали, но он готов принять полную ответственность за действия правительства.

Лидера оппозиции Кира Стармера это не убедило, он заявил, что Джонсон "держит людей за дураков", и призвал его рассказать все начистоту. Еще один член парламента, врач Розена Аллин-Хан, спросила Джонсона, как ему спится по ночам.

Лидер фракции Шотландской национальной партии в Вестминстре Иэн Блэкфорд призвал Джонсона подать в отставку, если слухи о вечеринке подтвердятся.

"Люди шли на крайние жертвы, а в это время правительство Великобритании смеялось им в лицо. Этот премьер-министр явно потерял доверие публики и даже своих сторонников", - сказал Блэкфорд.

Слухи о прошлогодней вечеринке на Даунинг-стрит привели в ярость многих британцев.

16 декабря прошлого года британские власти ввели в Лондоне локдаун самого высокого уровня, закрыв рестораны, кафе и многие магазины. 17-го декабря на официальной странице правительства в "Твиттере" появилось предупреждение: "Не следует посещать рождественские вечеринки или ланчи на работе".

Прием для сотрудников Даунинг-стрит, как полагают, прошел на следующий день. Более того, появились неподтвержденные пока сведения о том, что правительство организовало декабре прошлого года еще две вечеринки для персонала. По всем эпизодам будет проведено парламентское расследование, которое возглавит секретарь парламента Саймон Кейс.

На прошлой неделе семьи, потерявшие близких во время пандемии, записали обращение, заявив, что слухи о приеме на Даунинг-стрит вызывают у них отвращение.

Два видео Аллегры Стрэттон

Подозрения парламентариев и публики подогрело утекшее в сеть служебное видео от 22 декабря прошлого года, на котором сотрудница аппарата Джонсона Аллегра Стрэттон, в то время собиравшаяся вести брифинги по ситуации с коронавирусом, проходит тренинг.

Ее коллега Эд Олдфилд, играя роль журналиста, задает ей вопросы о соблюдении антивирусных правил на Даунинг-стрит, а она отвечает с иронией.

На вопрос о "вечеринке в пятницу" Стрэттон, смеясь, говорит: "Я ушла домой... А что мне отвечать?" Коллеги советуют ей ответить, что это была не вечеринка, а "просто сыр и вино".

С тех пор правительство отказалось от идеи ежедневных брифингов, а Аллегра Стрэттон начала курировать климатическую конференцию COP26 в Глазго.

В среду Стрэттон подала в отставку в прямом эфире ФОТО: PA Media

Второе видеообращение Аллегры Стрэттон к собравшимся около ее дома журналистам вышло в эфир вскоре после извинений Джонсона. Борясь со слезами, она подала в отставку прямо в эфире и принесла глубочайшие извинения всей стране.

"Мои замечания, как могло показаться, содержали иронию по отношению к правилам, которым все во что бы то ни стало пытались следовать. Этого я не хотела. Я буду помнить об этом всю оставшуюся жизнь. Я приношу за них глубокие извинения", - сказала она.

Нарушение британскими чиновниками антивирусных ограничений в прошлом не раз становилось причиной их отставки.

В июне этого года, например, в таким образом свой пост покинул министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, после того как в таблоидах появились фото его поцелуя с помощницей Джиной Коланданджело.